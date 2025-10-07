ODI में रोहित से भी तेज दोहरा शतक... 24 चौकों और 10 छक्कों से मचाई तबाही, फिर करुण नायर की तरह रूठी किस्मत

Fastest ODI Double Century Record: वनडे क्रिकेट में अब तक 12 बार बल्लेबाजों ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया है. सचिन तेंदुलकर ने 2010 में पहला दोहरा शतक लगाया तो किसी ने सोचा नहीं था कि दो दर्जन बार इस स्कोर तक खिलाड़ी पहुंच जाएंगे. इनमें रोहित शर्मा ने अकेले तीन दोहरे शतक लगाए हैं. वह ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज भी हैं. तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200 रन की पारी खेली थी. रोहित ने 2013, 2014 और 2017 में ऐसा कारनामा किया.

वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज

हिटमैन के नाम तो वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. उन्होंने 2014 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ 225 गेंद पर 264 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. अभी तक कोई उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है. रोहित के अलावा सिर्फ न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ही 230 रनों से आगे बढ़ पाए हैं. उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

भारत के लिए सिर्फ सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा ने ही दोहरा शतक नहीं लगाया है. टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी ऐसा कर चुके हैं. सहवाग ने सचिन के बाद 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में 219 रनों की पारी खेली थी. ईशान ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में 210 रन ठोके थे और शुभमन ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 208 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट का चमत्कारिक रिकॉर्ड, 87 साल से 'अमर', ब्रैडमैन-गावस्कर और सचिन भी फेल

वनडे में सबसे तेज डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड

क्या आपको पता इन सबमें सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है? यह कीर्तिमान रोहित शर्मा या वीरेंद्र सहवाग जैसे विस्फोटक खिलाड़ी ने नहीं, बल्कि 'पॉकेट डाइनामाइट' कहे जाने वाले ईशान किशन ने स्थापित किया है. वह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. ईशान ने रोहित से भी कम गेंदों का सामना करके दोहरा शतक ठोका था.

सबसे तूफानी दोहरा शतक

ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों पर ही दोहरा शतक लगाकर तूफान मचा दिया था. उन्होंने कुल 131 गेंदों पर 210 रन बनाए थे. इस दौरान ईशान के बल्ले से 24 चौके और 10 छक्के निकले थे. उन्होंने 160.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. रोहित शर्मा के साथ लंबे समय तक मुंबई इंडियंस में क्रिकेट खेलने वाले ईशान ने उनसे भी तेज दोहरा शतक लगाकर कमाल कर दिया था, लेकिन किस्मत ने उनका आगे साथ नहीं दिया.

ये भी पढ़ें: ​कप्तानी कांड: रेडी था धोनी को बर्खास्त करने का फुलप्रूफ प्लान, फिर कैसे पलटी बाजी? चयनकर्ताओं पर यूं भारी पड़े माही

अचानक टीम से हो गया बाहर

ईशान अचानक से ही टीम इंडिया की योजनाओं से बाहर हो गए. वह 11 अक्टूबर 2023 के बाद से वनडे क्रिकेट में भारत के लिए नहीं खेल पाए हैं. उन्होंने अपना पिछला इंटरनेशनल मैच नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. यह वर्ल्ड कप फाइनल के ठीक बाद हुआ मुकाबला था. किशन फिर टीम से बाहर हो गए और अब वापसी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे. करुण नायर की तरह वह भी इंटरनेशनल मैचों में वापसी की राह देख रहे. नायर ने तो वापसी कर ली और बाहर भी हो गए, लेकिन ईशान को अब तक मौका नहीं मिला है.