5 बार पहले दिन दोहरा शतक... किस बल्लेबाज के नाम है टेस्ट का ये अनोखा रिकॉर्ड? दूसरे नंबर पर सहवाग

Unique Cricket Record: टेस्ट क्रिकेट में दोहरे शतक की लिस्ट देखें तो काफी लंबी दिखाई देगी, डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा से लेकर विराट कोहली तक, कई ऐसे धुरंधर देखने को मिले जिन्होंने दोहरे शतक की बौछार की. लेकिन हम आपको दोहरे शतक का ऐसा रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं जो इकलौते बल्लेबाज के नाम है. भारत के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. ये रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में पहले ही दिन सबसे ज्यादा बार दोहरा शतक ठोकने का है.

पहले दिन कितने बल्लेबाजों ने ठोका दोहरा शतक?

टेस्ट में पहले दिन दोहरे शतक ठोकने की बात करें तो ये कारनामा कई बल्लेबाजों ने किया है. अगर हम टॉप-5 बल्लेबाजों इस लिस्ट में डॉन ब्रैडमैन, वीरेंद्र सहवाग, ग्रीम स्मिथ, डेविड वॉर्नर, वियान मुल्डर शामिल हैं. वहीं, बात करें एक दिन में दोहरा शतक ठोकने के रिकॉर्ड की तो इस मामले में भी टॉप-5 में ये खिलाड़ी लिस्ट में आते हैं. इनमें से एक खिलाड़ी है जिसने 5 बार पहले दिन दोहरा शतक ठोकने का कारनामा किया है.

कौन है ये बल्लेबाज?

ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि डॉन ब्रैडमैन ही हैं. 1930 दशक में ब्रैडमैन ने पहले दिन कई बड़े स्कोर किए. उन्होंने एक दिन में 4 बार दोहरे शतक का कारनामा किया जबकि एक बार तिहरा शतक ही ठोक डाला. 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रैडमैन ने पहले ही दिन 309 रन ठोक दिए थे. ग्रीम स्मिथ और वीरेंद्र सहवाग ने 2-2 बार एक दिन में दोहरा शतक ठोकने का कारनामा किया है.

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सहवाग ने मुल्तान में पहले दिन मचाया था कोहराम

भारत के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में पहले ही दिन दोहरा शतक ठोक कोहराम मचा डाला था. पहले दिन 224 रन पर नाबाद थे, इसके बाद दूसरे दिन तिहरा शतक ठोक इतिहास रच दिया. इसके बाद 2008 में भी एक दिन में दोहरा शतक जमाया था. हालांकि, ये दोहरा शतक उन्होंने मैच के तीसरे दिन ठोका था और 309 रन बनाकर नाबाद लौटे थे.