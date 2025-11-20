Ashes का 'सिक्सर किंग'... ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर भी इस ऑलराउंडर के सामने फीके, छक्कों से भरा खौफ

The Ashes: एशेज के रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए फैंस बेताब हैं. कुछ ही घंटों में क्रिकेट इतिहस की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक एशेज सीरीज का आगाज हो जाएगा. इंग्लैंड ने मॉडर्न क्रिकेट में अपने बैजबॉल अंदाज से गजब पहचान बनाई है. इंग्लिश टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो रेड बॉल की इस फेमस सीरीज में छक्कों का बादशाह है. अब इस सीरीज में इस खिलाड़ी के पास स्पेशल फिफ्टी लगाने का शानदार मौका है.

कोई नहीं है आस-पास

यूं तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हैं. इसमें स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन समेत कई बड़े बल्लेबाज हैं लेकिन हम जिस ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं उसके छक्कों के रिकॉर्ड के आस-पास भी कोई नहीं है. एशेज के इतिहास में ये ऑलराउंडर अभी तक 39 छक्के लगा चुका है. अब ये ऑलराउंडर एशेज में 50 छक्कों का अविश्सनीय रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है ये ऑलराउंडर?

हम जिस दिग्गज की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स हैं. स्टोक्स ने इंग्लिश टीम को कई बहुमूल्य पारियों से जीत दिलाई है. उनके एशेज के आंकड़ों की बात करें तो 2013 से 2023 के बीच 24 टेस्ट मैचों की 45 पारियों में 4 शतक और 8 अर्धशतक लगाते हुए 1,562 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 39 छक्के लगे हैं. इतने छक्के एशेज के इतिहास में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया किसी भी देश के बल्लेबाज ने नहीं लगाए हैं.

ये भी पढे़ं.. रिंकू का रेड बॉल में जलवा... ठोका धमाकेदार शतक, यश ढुल ने भी दिखाया बल्ले का दम

दूसरे नंबर पर कौन?

एशेज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में स्टोक्स के बाद इंग्लैंड के ही केविन पीटरसन (24 छक्के) हैं. स्टीव स्मिथ (21 छक्के) और इयान बॉथम (20 छक्के) क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. इंग्लैंड टीम 2021-22 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया आई थी. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीती थी. आखिरी सीरीज 2023 में इंग्लैंड में खेली गई थी. 2-2 से सीरीज ड्रा रही थी. इंग्लैंड ने आखिरी बार एशेज 2015 में जीती थी. इंग्लैंड ने अपने घर में सीरीज 3-2 से जीती थी. 10 साल बाद इंग्लैंड की कोशिश ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक बार फिर चैंपियन बनने की होगी. इंग्लैंड ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2010-11 की सीरीज में हराया था.