250 का स्ट्राइक रेट, 9 छक्के और 19 गेंद में फिफ्टी... न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हार्दिक का हाहाकार, VHT में भौकाल

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की शुरुआत में महज 3 दिन बाकी हैं, 3 जनवरी को बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया. जिसमें स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम नहीं था. फिटनेस के चलते उन्हें टीम में नहीं रखा गया, लेकिन हार्दिक का तूफान विजय हजारे ट्रॉफी में थमने का नाम नहीं ले रहा है. उन्होंने एक बार फिर ताबड़तोड़ पारी से अपना डंका बजा दिया है.
19 गेंद में जमाई फिफ्टी
पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने उत्तराखंड के खिलाफ मुकाबले में 133 रन की आतिशी पारी खेली थी. अब चडीगढ़ के खिलाफ मैच में भी बड़ौदा की तरफ से हार्दिक ने हाहाकार मचा डाला. उन्होंने चौकों-छक्कों की बौछार की. महज 19 गेंद में फिफ्टी ठोकी, लेकिन बदकिस्मती से शतक से चूक गए. हार्दिक ने महज 31 गेंद में 9 छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 75 रन की पारी खेली.
न्यूजीलैंड सीरीज से क्यों बाहर हुए हार्दिक
बीसीसीआई ने टीम इंडिया के ऐलान के वक्त ही हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी की वजह भी साफ कर दी थी. बीसीसीआई द्वारा बताया गया, 'हार्दिक पांड्या को BCCI COE ने एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की इजाजत नहीं दी है, और ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है.'
टी20 सीरीज में दिख सकते हैं हार्दिक
18 जनवरी तक टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद 5 मैच की टी20 सीरीज भी खेलेगी. इस सीरीज में हार्दिक पांड्या खेलते नजर आ सकते हैं. फिलहाल हार्दिक शानदार फॉर्म में हैं. विजय हजारे ट्रॉफी से पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी दमदार हरफनमौला प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा था.