भारत के इस खूंखार बल्लेबाज से बहुत डरते हैं ऑस्ट्रेलियाई, रनों और शतकों की आग से मचाई है भयंकर तबाही

भारत का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत डरती है. टीम इंडिया का ये धाकड़ बल्लेबाज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर मौकों पर ऑस्ट्रेलिया के लिए काल साबित हुआ है. कंगारू टीम के खिलाफ इस बल्लेबाज ने रनों और शतकों की आग से अतीत में भयंकर तबाही मचाई है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा है जिससे ऑस्ट्रेलियाई बहुत डरते हैं.

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज से बहुत डरते हैं ऑस्ट्रेलियाई

भारत के जिस बल्लेबाज से ऑस्ट्रेलियाई डरते हैं, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के जिस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वह सचिन तेंदुलकर ही है. सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 44.59 की औसत और 84.71 की स्ट्राइक रेट से दुनिया में सबसे ज्यादा 3077 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम आता है. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 54.46 की औसत और 93.69 की स्ट्राइक रेट से 2451 रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर - 71 ODI मैचों में 3077 रन

2. विराट कोहली - 50 ODI मैचों में 2451 रन

3. रोहित शर्मा - 46 ODI मैचों में 2407 रन

4. डेसमंड हेन्स - 64 ODI मैचों में 2262 रन

5. विव रिचर्ड्स - 54 ODI मैचों में 2187 रन

शतकों की आग से मचाई भयंकर तबाही

सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 71 वनडे इंटरनेशनल मैचों में दुनिया में सबसे ज्यादा 9 शतक लगाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम आता है. रोहित शर्मा ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 8 शतक लगाए हैं. रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान दो शतक और जड़ देते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. रोहित शर्मा ऐसे में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 10 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर - 71 ODI मैचों में 9 शतक

2. रोहित शर्मा - 46 ODI मैचों में 8 शतक

3. विराट कोहली - 50 ODI मैचों में 8 शतक

4. डेसमंड हेन्स - 64 ODI मैचों में 6 शतक

5. फाफ डु प्लेसिस - 22 ODI मैचों में 5 शतक