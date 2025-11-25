गजब: 278 बोल्ड.. संन्यास तक मिचेल स्टार्क के टारगेट पर नामुमकिन रिकॉर्ड, लगाना होगा खास 'अर्धशतक'

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच बेहद रोमांचक रहा. ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. जीत के हीरो 10 विकेट लेने वाले खूंखार गेंदबाज मिचेल स्टार्क साबित हुए. स्टार्क एक नामुमकिन रिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंच गए हैं, जो बल्लेबाजों को बोल्ड करने का है. संन्यास तक स्टार्क के लिए ये रिकॉर्ड बड़ा टारगेट होगा. ये रिकॉर्ड सबसे ज्यादा टेस्ट में बोल्ड करने का है. दुनिया में अभी तक महज 4 ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 ज्यादा बोल्ड किए हैं, जिसमें से एक नाम स्टार्क का भी है.

पर्थ में स्टार्क ने झटके 10 विकेट

पर्थ टेस्ट में मिचेल स्टार्क इंग्लैंड की टीम के लिए काल साबित हुए. उन्होंने पहली पारी में ही 7 विकेट लेकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. दूसरी पारी में 3 विकेट झटके और 10 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. स्टार्क ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 738 विकेट झटके हैं जिसमें से 220 बोल्ड के जरिए आए. सबसे ज्यादा बोल्ड के मामले में स्टार्क ने तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया है. पहले और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी गेंदबाजों का नाम दर्ज है.

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने किया ये कारनामा

इस लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर वसीम अकरम और वकार यूनिस ने कब्जा जमा रखा है. दोनों पलक झपकते डंडा उड़ा देते थे. बल्लेबाजों में इन दोनों की दहशत देखने को मिलती थी. वसीम अकरम ने 460 इंटरनेशनल मैच में 278 बैटरों को बोल्ड मारा है. वहीं, वकार यूनिस ने जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 253 विकेट ऐसे हैं जब उन्होंने बल्लेबाजों को बोल्ड किया है. वसीम अकरम के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव जैसा लगता है. अब सवाल है कि क्या 35 साल के स्टार्क आने वाले 2-3 सालों में 50+ बल्लेबाजों को बोल्ड कर पाएंगे या नहीं.

एंडरसन चूके

एक समय ऐसा भी लग रहा था कि जेम्स एंडरसन वकार यूनिस और वसीम अकरम के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं. उन्होंने लगभग 41 की उम्र तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और करियर बेहद लंबा रहा. लेकिन करियर के अंतिम पढ़ाव में एंडरसन ने ज्यादा बल्लेबाजों को बोल्ड नहीं किया. हालांकि, उन्होंने 200 का आंकड़ा पार कर इन चुनिंदा दिग्गजों की लिस्ट में जगह बना ली थी. उन्होंने 201 बल्लेबाजों को इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड किया. वह अपने 1000 इंटरनेशनल क्रिकेट के विकेटों से भी चूके. उन्होंने इंटरनेशनल करियर में 991 विकेट अर्जित किए हैं.