Advertisement
trendingNow13017218
Hindi Newsक्रिकेट

गजब: 278 बोल्ड.. संन्यास तक मिचेल स्टार्क के टारगेट पर नामुमकिन रिकॉर्ड, लगाना होगा खास 'अर्धशतक'

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच बेहद रोमांचक रहा. ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. जीत के हीरो 10 विकेट लेने वाले खूंखार गेंदबाज मिचेल स्टार्क साबित हुए. स्टार्क एक नामुमकिन रिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंच गए हैं, जो बल्लेबाजों को बोल्ड करने का है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mitchell Starc
Mitchell Starc

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच बेहद रोमांचक रहा. ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. जीत के हीरो 10 विकेट लेने वाले खूंखार गेंदबाज मिचेल स्टार्क साबित हुए. स्टार्क एक नामुमकिन रिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंच गए हैं, जो बल्लेबाजों को बोल्ड करने का है. संन्यास तक स्टार्क के लिए ये रिकॉर्ड बड़ा टारगेट होगा. ये रिकॉर्ड सबसे ज्यादा टेस्ट में बोल्ड करने का है. दुनिया में अभी तक महज 4 ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 ज्यादा बोल्ड किए हैं, जिसमें से एक नाम स्टार्क का भी है. 

पर्थ में स्टार्क ने झटके 10 विकेट

पर्थ टेस्ट में मिचेल स्टार्क इंग्लैंड की टीम के लिए काल साबित हुए. उन्होंने पहली पारी में ही 7 विकेट लेकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. दूसरी पारी में 3 विकेट झटके और 10 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. स्टार्क ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 738 विकेट झटके हैं जिसमें से 220 बोल्ड के जरिए आए. सबसे ज्यादा बोल्ड के मामले में स्टार्क ने तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया है. पहले और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी गेंदबाजों का नाम दर्ज है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने किया ये कारनामा

इस लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर वसीम अकरम और वकार यूनिस ने कब्जा जमा रखा है. दोनों पलक झपकते डंडा उड़ा देते थे. बल्लेबाजों में इन दोनों की दहशत देखने को मिलती थी. वसीम अकरम ने 460 इंटरनेशनल मैच में 278 बैटरों को बोल्ड मारा है. वहीं, वकार यूनिस ने जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 253 विकेट ऐसे हैं जब उन्होंने बल्लेबाजों को बोल्ड किया है. वसीम अकरम के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव जैसा लगता है. अब सवाल है कि क्या 35 साल के स्टार्क आने वाले 2-3 सालों में 50+ बल्लेबाजों को बोल्ड कर पाएंगे या नहीं. 

ये भी पढ़ें.. 'Stupid, Stupid, Stupid..' से भी तगड़ी आलोचना, पूर्व क्रिकेटर ने पंत पर को बताया इस मुश्किल का गुनहगार

एंडरसन चूके

एक समय ऐसा भी लग रहा था कि जेम्स एंडरसन वकार यूनिस और वसीम अकरम के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं. उन्होंने लगभग 41 की उम्र तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और करियर बेहद लंबा रहा. लेकिन करियर के अंतिम पढ़ाव में एंडरसन ने ज्यादा बल्लेबाजों को बोल्ड नहीं किया. हालांकि, उन्होंने 200 का आंकड़ा पार कर इन चुनिंदा दिग्गजों की लिस्ट में जगह बना ली थी. उन्होंने 201 बल्लेबाजों को इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड किया. वह अपने 1000 इंटरनेशनल क्रिकेट के विकेटों से भी चूके. उन्होंने इंटरनेशनल करियर में 991 विकेट अर्जित किए हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

ये कैसी गरीबगिरी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबगिरी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन बेंगलुरु पहुंचा; दिलचस्प है AI की भूल-चूक का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन बेंगलुरु पहुंचा; दिलचस्प है AI की भूल-चूक का किस्सा
Ram Mandir Dhwajarohan Live: जिस मुहूर्त में भगवान राम का हुआ जन्म, उसी मुहूर्त में पीएम मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज, प्रधानमंत्री का जानिए पूरा शेड्यूल
#RamMandir
Ram Mandir Dhwajarohan Live: जिस मुहूर्त में भगवान राम का हुआ जन्म, उसी मुहूर्त में पीएम मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज, प्रधानमंत्री का जानिए पूरा शेड्यूल
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
Sir
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
Babri Masjid
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?
hidma gang
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?
क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
congress
क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
Omar Abdullah
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां