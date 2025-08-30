Asia Cup में टीम इंडिया को चुनौती देगा पाकिस्तान का 23 साल का बल्लेबाज, बाबर-रिजवान का किया पत्ता साफ
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup में टीम इंडिया को चुनौती देगा पाकिस्तान का 23 साल का बल्लेबाज, बाबर-रिजवान का किया पत्ता साफ

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:24 PM IST
Saim Ayub
Saim Ayub

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. सभी को भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मुकाबले का इंतजार है. एक तरफ बिना रोहित-विराट वाली टीम इंडिया होगी तो दूसरी तरफ बदली हुई पाकिस्तान टीम. एक पाकिस्तानी ओपनर भारत को चुनौती पेश कर सकत है. महज 23 साल की उम्र में इस खिलाड़ी का बोलबाला तीनों फॉर्मेट में देखने को मिला है. ये वही बल्लेबाज है जिसने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान टीम से पत्ता साफ कर दिया.

2023 में किया था डेब्यू

इस बल्लेबाज ने टी20 फॉर्मेट में साल 2023 में डेब्यू किया था. उस दौरान ही बाबर और रिजवान का ग्राफ साल-दर-साल गिरता नजर आया था. इसके बाद दमदार प्रदर्शन के दम पर टेस्ट और वनडे में भी अपनी धमक दिखाई. 2 साल में अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर इस खिलाड़ी ने एशिया कप 2025 के स्क्वाड में भी एंट्री कर ली है. अब भारत के सामने ये बल्लेबाज चुनौती पेश कर सकता है. 

कैसे हैं आंकड़े? 

इस खिलाड़ी ने अभी तक पाकिस्तान के लिए 37 टी20 मैच खेले हैं जिसमें 719 रन ठोके. इस दौरान इस बल्लेबाज ने 3 अर्धशतकीय पारियां खेली. एक पारी नाबा 98 रन की भी शामिल है. पाकिस्तान का स्क्वाड नए नामों से भरा पड़ा है. हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ओपनर सैम अयूब की. हाल ही में अयूब धमाकेदार बल्लेबाजी करते दिखे. उन्होंने यूएई के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की. इसके बाद यूएई के खिलाफ वनडे सीरीज में भी अपनी शानदार फॉर्म की झलक दिखाई है.

ये भी पढे़ं.. न रोहित और न कोहली... सुरेश रैना ने इस दिग्गज पर लगा देंगे जान की बाजी, नाम बताकर कर दिया हैरान

एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान का स्क्वाड

भारत- सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह. 

पाकिस्तान- सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफयान मोकिम.

author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

IND vs Pak

