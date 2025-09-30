6 फुट लंबाई, 140 KG वजन... अनफिट बल्लेबाज बना बेरहम, टी20 में बना डाला दोहरे शतक का नामुमकिन रिकॉर्ड

Unique Cricket Record: टी20 फॉर्मेट में शतक लगाना आज के दौर में आम बात हो चुकी है. हर साल टी20 फॉर्मेट में कई शतक देखने को मिलते हैं. लेकिन जब बात दोहरे शतक की आती है तो वनडे में भी डबल सेंचुरी के कई खिलाड़ी सपने देखते हैं. लेकिन हम आपको उस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने टी20 में दोहरे शतक का तूफान ला दिया था. दिलचस्प बात है कि क्रिकेट के खेल के हिसाब से ये बल्लेबाज अनफिट है. इस खिलाड़ी का वजन 140 किलो जबकि लंबाई 6 फिट के आस-पास है.

ध्वस्त कर डाला था गेल का रिकॉर्ड

टी20 की बात आते ही सबसे विस्फोट बल्लेबाज क्रिस गेल की 175 रन की पारी याद आती है. साल 2013 में क्रिस गेल ने अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था. उन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का कारनामा किया था. लेकिन 140 किलो के इस बल्लेबाज ने गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला. इस बल्लेबाज ने खड़े-खड़े ही तबाही मचा डाली जिससे फील्डर्स बाउंड्री से गेंद उठाते-उठाते थक गए.

कौन था ये बल्लेबाज?

हम बात कर रहे हैं रहकीम कार्नवाल की, वो भी वेस्टइंडीज से ही आते हैं. साल 2022 में उन्होंने टी20 फॉर्मेट में तबाही मचा डाली थी. उन्होंने यूएसए की टी20 लीग अटलांटा ओपन में चौकों-छक्कों की बारिश कर दी थी. रहकीम ने महज 77 गेंद में 205 रन की पारी से दुनियाभर में अपने असंभव से रिकॉर्ड का डंका पीटा था. रहकीम की इस पारी में 22 छक्के और 17 चौके देखने को मिले थे.

326 रन का पहाड़

रहकीम की तूफानी 205 रन की पारी के दम पर उनकी टीम ने बोर्ड पर रनों का अंबार लगा दिया था. उनकी टीम ने 326 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था. अटलांटा फायर ने 20 ओवरों में 1 विकेट पर 326 रन ठोके थे. जवाब में, स्क्वायर ड्राइव 154 रन ही बना सकी और 172 रनों से मुकाबला हार गई. रहकीम ने साल 2019 में वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में एंट्री की थी. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए. उन्हें 10 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतकों की बदौलत 261 रन ठोके थे. रहकीम अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं. उनके नाम 10 टेस्ट में 35 विकेट भी दर्ज हैं.