Advertisement
trendingNow12942832
Hindi Newsक्रिकेट

6 फुट लंबाई, 140 KG वजन... अनफिट बल्लेबाज बना बेरहम, टी20 में बना डाला दोहरे शतक का नामुमकिन रिकॉर्ड

Unique Cricket Record: टी20 फॉर्मेट में शतक लगाना आज के दौर में आम बात हो चुकी है. हर साल टी20 फॉर्मेट में कई शतक देखने को मिलते हैं. लेकिन जब बात दोहरे शतक की आती है तो वनडे में भी डबल सेंचुरी के कई खिलाड़ी सपने देखते हैं. लेकिन हम आपको उस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने टी20 में दोहरे शतक का तूफान ला दिया था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

rahkeem cornwall
rahkeem cornwall

Unique Cricket Record: टी20 फॉर्मेट में शतक लगाना आज के दौर में आम बात हो चुकी है. हर साल टी20 फॉर्मेट में कई शतक देखने को मिलते हैं. लेकिन जब बात दोहरे शतक की आती है तो वनडे में भी डबल सेंचुरी के कई खिलाड़ी सपने देखते हैं. लेकिन हम आपको उस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने टी20 में दोहरे शतक का तूफान ला दिया था. दिलचस्प बात है कि क्रिकेट के खेल के हिसाब से ये बल्लेबाज अनफिट है. इस खिलाड़ी का वजन 140 किलो जबकि लंबाई 6 फिट के आस-पास है. 

ध्वस्त कर डाला था गेल का रिकॉर्ड

टी20 की बात आते ही सबसे विस्फोट बल्लेबाज क्रिस गेल की 175 रन की पारी याद आती है. साल 2013 में क्रिस गेल ने अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था. उन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का कारनामा किया था. लेकिन 140 किलो के इस बल्लेबाज ने गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला. इस बल्लेबाज ने खड़े-खड़े ही तबाही मचा डाली जिससे फील्डर्स बाउंड्री से गेंद उठाते-उठाते थक गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन था ये बल्लेबाज?

हम बात कर रहे हैं रहकीम कार्नवाल की, वो भी वेस्टइंडीज से ही आते हैं. साल 2022 में उन्होंने टी20 फॉर्मेट में तबाही मचा डाली थी. उन्होंने यूएसए की टी20 लीग अटलांटा ओपन में चौकों-छक्कों की बारिश कर दी थी. रहकीम ने महज 77 गेंद में 205 रन की पारी से दुनियाभर में अपने असंभव से रिकॉर्ड का डंका पीटा था. रहकीम की इस पारी में 22 छक्के और 17 चौके देखने को मिले थे.

ये भी पढ़ें.. 'मैं बता नहीं बता सकता..' तिलक से बीच मैच में बदजुबान हुआ था पाकिस्तान, वर्मा जी ने खोला पूरा राज

326 रन का पहाड़

रहकीम की तूफानी 205 रन की पारी के दम पर उनकी टीम ने बोर्ड पर रनों का अंबार लगा दिया था. उनकी टीम ने 326 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था. अटलांटा फायर ने 20 ओवरों में 1 विकेट पर 326 रन ठोके थे. जवाब में, स्क्वायर ड्राइव 154 रन ही बना सकी और 172 रनों से मुकाबला हार गई. रहकीम ने साल 2019 में वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में एंट्री की थी. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए. उन्हें 10 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतकों की बदौलत 261 रन ठोके थे. रहकीम अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं. उनके नाम 10 टेस्ट में 35 विकेट भी दर्ज हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 records

Trending news

तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
;