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Hindi Newsक्रिकेटटेस्ट को बना दिया T20 मैच... अमर है RCB के इस बल्लेबाज का ये महारिकॉर्ड, 200+ स्ट्राइक रेट से मचाया हाहाकार

टेस्ट को बना दिया T20 मैच... अमर है RCB के इस बल्लेबाज का ये महारिकॉर्ड, 200+ स्ट्राइक रेट से मचाया हाहाकार

Unbreakable Cricket Record: टी20 फॉर्मेट में ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिलती है. इन दिनों भी आईपीएल का खुमार छाया हुआ है और फैंस छक्कों-चौकों का लुत्फ उठा रहे हैं. लेकिन इस बीच हम आपको उस आरसीबी के बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने टेस्ट में टी20 वाले धांसू अंदाज से इतिहास रच डाला था.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:17 AM IST
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टेस्ट मैच में टी20 जैसा अर्धशतक का असंभव रिकॉर्ड. (PIC- X)
टेस्ट मैच में टी20 जैसा अर्धशतक का असंभव रिकॉर्ड. (PIC- X)

Unbreakable Cricket Record: टेस्ट क्रिकेट, वो फॉर्मेट जहां टी20 और ODI में छक्कों-चौकों की बारिश करने वाले बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है. कभी टर्न तो कभी लहराती लाल गेंद बल्लेबाजों की हवा टाइट कर देती है. लंबा समय बिताने के बाद बल्लेबाज इस फॉर्मेट में अर्धशतक या शतक तक पहुंचते हैं. लेकिन हम जिस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने टेस्ट फॉर्मेट को टी20 में तब्दील कर दिया. ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार बॉलिंग को इस बल्लबाज ने चारों खाने चित कर एक ऐसा महारिकॉर्ड कायम कर दिया था, जो सालों से अमर है.

ठोकी ताबड़तोड़ फिफ्टी

हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया. साल 2014 में ये रिकॉर्ड बना और आज तक कायम है. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला था, इस बल्लेबाज ने ऐसा कहर बरपाया कि नाम अमर हो गया. इतना ही नहीं, इस बल्लेबाज ने इस मुकाबले की दोनों पारियों में शतक ठोक तबाही मचा डाली थी. 

RCB के लिए खेल चुका ये बल्लेबाज

दिलचस्प बात है कि ये बल्लेबाज पिछले सीजन की चैंपियन टीम आरसीबी के लिए खेल चुका है. हालांकि, एक ही सीजन में इस बल्लेबाज ने 8 मुकाबले खेले. ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक हैं. साल 2014 में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दोनों पारियों में शतक ठोक इतिहास रचा. दूसरी पारी में मिस्बाह ने महज 57 गेंद में 101 रन की नाबाद पारी खेली थी. इसी पारी में उन्होंने महज 23 गेंद में अर्धशतक ठोक रिकॉर्ड अमर कर दिया. 

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पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा

मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को अबू धाबी के मैदान पर रौंद डाला था. पहली पारी में पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर 570 रन बोर्ड पर टांगे थे और पारी घोषित कर दी थी. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 261 रन बनाए. दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 293 रन पर पारी घोषित की. जवाब में कंगारू टीम 246 रन के स्कोर पर सिमट गई और पाकिस्तान ने जीत दर्ज की. 

टेस्ट में सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले बल्लेबाज

 

गेंदे खिलाड़ी का नाम मैच स्थान साल
21 मिसबाह-उल-हक (Misbah-ul-Haq) पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया अबू धाबी 2014
23 डेविड वॉर्नर (DA Warner) ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान सिडनी 2017
24 जैक कैलिस (JH Kallis) दक्षिण अफ्रीका बनाम ज़िम्बाब्वे केप टाउन 2005
24 बेन स्टोक्स (Ben Stokes) इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज बर्मिंघम 2024
25 शेन शिलिंगफोर्ड (S Shillingford) वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड किंग्स्टन 2014
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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