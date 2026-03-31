टेस्ट को बना दिया T20 मैच... अमर है RCB के इस बल्लेबाज का ये महारिकॉर्ड, 200+ स्ट्राइक रेट से मचाया हाहाकार

Unbreakable Cricket Record: टेस्ट क्रिकेट, वो फॉर्मेट जहां टी20 और ODI में छक्कों-चौकों की बारिश करने वाले बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है. कभी टर्न तो कभी लहराती लाल गेंद बल्लेबाजों की हवा टाइट कर देती है. लंबा समय बिताने के बाद बल्लेबाज इस फॉर्मेट में अर्धशतक या शतक तक पहुंचते हैं. लेकिन हम जिस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने टेस्ट फॉर्मेट को टी20 में तब्दील कर दिया. ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार बॉलिंग को इस बल्लबाज ने चारों खाने चित कर एक ऐसा महारिकॉर्ड कायम कर दिया था, जो सालों से अमर है.

ठोकी ताबड़तोड़ फिफ्टी

हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया. साल 2014 में ये रिकॉर्ड बना और आज तक कायम है. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला था, इस बल्लेबाज ने ऐसा कहर बरपाया कि नाम अमर हो गया. इतना ही नहीं, इस बल्लेबाज ने इस मुकाबले की दोनों पारियों में शतक ठोक तबाही मचा डाली थी.

RCB के लिए खेल चुका ये बल्लेबाज

दिलचस्प बात है कि ये बल्लेबाज पिछले सीजन की चैंपियन टीम आरसीबी के लिए खेल चुका है. हालांकि, एक ही सीजन में इस बल्लेबाज ने 8 मुकाबले खेले. ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक हैं. साल 2014 में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दोनों पारियों में शतक ठोक इतिहास रचा. दूसरी पारी में मिस्बाह ने महज 57 गेंद में 101 रन की नाबाद पारी खेली थी. इसी पारी में उन्होंने महज 23 गेंद में अर्धशतक ठोक रिकॉर्ड अमर कर दिया.

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पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा

मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को अबू धाबी के मैदान पर रौंद डाला था. पहली पारी में पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर 570 रन बोर्ड पर टांगे थे और पारी घोषित कर दी थी. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 261 रन बनाए. दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 293 रन पर पारी घोषित की. जवाब में कंगारू टीम 246 रन के स्कोर पर सिमट गई और पाकिस्तान ने जीत दर्ज की.

टेस्ट में सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले बल्लेबाज