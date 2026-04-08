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Hindi Newsक्रिकेटW, W, W, W, W, W, W, W... 24 गेंद में 8 विकेट, T20 इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा, निर्दयी गेंदबाज ने 45 पर समेटा

W, W, W, W, W, W, W, W... 24 गेंद में 8 विकेट, T20 इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा, निर्दयी गेंदबाज ने 45 पर समेटा

Unbreakable Cricket Records: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसकी गवाही कुछ रिकॉर्ड्स देते हैं. ऐसे ही एक रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें टी20 मैच में एक गेंदबाज ने 8 विकेट का महारिकॉर्ड कायम कर दिया. इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर बल्कि बराबरी करना भी मुश्किल है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:53 AM IST
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  1. Unique Cricket Records: टी20 फॉर्मेट के किसी भी मैच में गेंदबाज के लिए 4-5 विकेट लेना भी खुशी की बात होती है. महज 4 ओवर के स्पेल में अगर कोई गेंदबाज पंजा खोलता है तो जीत का हीरो साबित होता है. लेकिन अगर हम कहें कि टी20 मैच में किसी गेंदबाज में 8 विकेट झटक दिए तो शायद ही आपको भरोसा हो. लेकिन इस फॉर्मेट में बॉलिंग के बेस्ट आंकड़े जिस गेंदबाज के नाम हैं उसने यही चमत्कार किया था. इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर बल्कि बराबरी करना भी नामुमकिन नजर आता है. 

    2. 45 रन पर समेटी टीम

  2. साल 2025 में म्यांमार और भूटान के बीच टी20 मुकाबला था. म्यांमार की टीम ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया. भूटान ने 9 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर 127 रन टांगे थे. स्कोर छोटा था और म्यांमार की टीम जीत के सपने देखने लगी थी. लेकिन किसे पता था भूटान का इकलौता गेंदबाज ही पूरी म्यांमार की टीम को समेट देगा. साथी गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रह गए. केवल आनंद मोंगर नाम के गेंदबाज को 2 विकेट नसीब हुए. 

    3. 8 विकेट का असंभव रिकॉर्ड

  3. भूटान के गेंदबाज सोनम येशे ने कहर बरपाया था और बल्लेबाजों के लिए निर्दयी बन गए थे. येशे दूसरा ओवर फेंकने आए और इस ओवर में ही तीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद चौथे ओवर में एक विकेट झटका. इसके बाद छठे ओवर में फिर गेंदबाजी करने आए और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. वहीं, 8वें ओवर में भी 2 विकेट अपने नाम किए. 

    4. 45 रन पर सिमटी टीम

  4. पूरी म्यांमार की टीम 45 रन पर इस गेंदबाज ने समेट दी जबकि टीम का पहला विकेट 21 रन के स्कोर पर गिरा था. इसके बाद ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर गई. अगले 23 रन में पूरे 10 विकेट हो गए. इस मैच में ही येशे का नाम अमर हो गया. भूटान की टीम ने लो स्कोरिंग मैच में भी एकतरफा जीत दर्ज की. येशे ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 7 रन खर्च किए और 8 विकेट झटके. उन्होंने स्याजरुल इद्रुस का रिकॉर्ड ध्वस्त किया था, जिन्होंने 2023 में मलेशिया की तरफ से खेलते हुए 7 विकेट झटके थे. 

    5. एक पारी में गेंदबाजी के बेस्ट आंकड़े

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    6. खिलाड़ी (Player) ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी टीम विपक्ष मैदान तारीख
    S Yeshey 4.0 1 7 8 1.75 भूटान बनाम म्यांमार गेलेफू 26 Dec 2025
    Syazrul Idrus 4.0 1 8 7 2.00 मलेशिया बनाम चीन कुआलालंपुर 26 Jul 2023
    Ali Dawood 4.0 0 19 7 4.75 बहरीन बनाम भूटान गेलेफू 11 Dec 2025
    H Bharadwaj 4.0 2 3 6 0.75 सिंगापुर बनाम मंगोलिया बांगी 5 Sep 2024
    P Aho 3.4 1 5 6 1.36 नाइजीरिया बनाम सिएरा लियोन लागोस 24 Oct 2021
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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