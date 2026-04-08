W, W, W, W, W, W, W, W... 24 गेंद में 8 विकेट, T20 इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा, निर्दयी गेंदबाज ने 45 पर समेटा

Unbreakable Cricket Records: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसकी गवाही कुछ रिकॉर्ड्स देते हैं. ऐसे ही एक रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें टी20 मैच में एक गेंदबाज ने 8 विकेट का महारिकॉर्ड कायम कर दिया. इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर बल्कि बराबरी करना भी मुश्किल है.
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|खिलाड़ी (Player)
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|इकॉनमी
|टीम
|विपक्ष
|मैदान
|तारीख
|S Yeshey
|4.0
|1
|7
|8
|1.75
|भूटान
|बनाम म्यांमार
|गेलेफू
|26 Dec 2025
|Syazrul Idrus
|4.0
|1
|8
|7
|2.00
|मलेशिया
|बनाम चीन
|कुआलालंपुर
|26 Jul 2023
|Ali Dawood
|4.0
|0
|19
|7
|4.75
|बहरीन
|बनाम भूटान
|गेलेफू
|11 Dec 2025
|H Bharadwaj
|4.0
|2
|3
|6
|0.75
|सिंगापुर
|बनाम मंगोलिया
|बांगी
|5 Sep 2024
|P Aho
|3.4
|1
|5
|6
|1.36
|नाइजीरिया
|बनाम सिएरा लियोन
|लागोस
|24 Oct 2021