W, W, W, W, W, W, W, W... 24 गेंद में 8 विकेट, T20 इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा, निर्दयी गेंदबाज ने 45 पर समेटा

Unbreakable Cricket Records: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसकी गवाही कुछ रिकॉर्ड्स देते हैं. ऐसे ही एक रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें टी20 मैच में एक गेंदबाज ने 8 विकेट का महारिकॉर्ड कायम कर दिया. इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर बल्कि बराबरी करना भी मुश्किल है.