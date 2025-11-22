AUS vs ENG: 5 दिन का मैच 2 दिन में खत्म.. जीत से ज्यादा ट्रेविस हेड की गूंज, रिकॉर्डतोड़ सेंचुरी से उड़ाए इंग्लैंड के परखच्चे

AUS vs ENG Ashes: पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 दिन के टेस्ट का रिजल्ट दो दिन में आ चुक है. जिस पिच की दहशत बल्लेबाजों में पहले दिन देखने को मिली, उसी पिच पर खूंखार बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने हाहाकार मचा दिया. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 100 रन को तरसती दिख रही थी, उसी ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम से घंटों में मैच खत्म कर दिया. ट्रेविस हेड के बल्ले से रिकॉर्डतोड़ सेंचुरी देखने को मिली. उन्होंने 69 गेंद में शतक ठोक मुकाबले को एकतरफा साबित किया. गेंदबाजी में असली हीरो मिचेल स्टार्क रहे जिन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए.

पहले दिन गिरे थे 19 विकेट

पर्थ की पिच का झोल आउट ऑफ सिलेबस नजर आया. पहले दिन 19 विकेट गिरे और एशेज के 100 साल के इतिहास में ऐसा कारनामा पहली बार हुआ. दोनों टीमों के बल्लेबाज रनों के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए. पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 172 रन पर ढेर हो गई. मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट झटके. वहीं, ऑस्ट्रेलिया भी 132 रन ही बना सकी और इंग्लिश टीम के इस पारी के टॉप विकेट टेकर कप्तान बेन स्टोक्स थे जिन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए थे.

दूसरी पारी में फुस्स हुआ इंग्लैंड

पहली पारी में इंग्लैंड की लाज हैरी ब्रूक के अर्धशतक से बची थी. लेकिन दूसरी पारी में इंग्लैंड का खेल जल्दी खत्म हो गया क्योंकि ब्रूक खाता भी नहीं खोल पाए. हालांकि, गस एटिकिंसन ने लोअर ऑर्डर में 37 रन की पारी खेली जबकि ओली पोप ने 33 रन बनाए. इन पारियों की बदौलत इंग्लिश टीम दूसरी पारी में 164 रन बनाने में कामयाब हुई और ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का लक्ष्य मिला.

हेड ने एकतरफा किया मैच

पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया में 150 रन के लाले थे, लेकिन दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने मुकाबले को एकतरफा कर दिया. हेड ने आतिशी अंदाज में महज 69 गेंद में सेंचुरी ठोकी और ऑस्ट्रेलिया ने घंटों में टारगेट चेज कर दिया. हेड को इस पारी में ओपनिंग पर उतारा गया था और उन्होंने शतक से मौके पर चौका लगाकर अपनी ओपनिंग पक्की कर ली है. उन्होंने महज 83 गेंद में 123 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के और 16 चौके देखने को मिले. एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अब 1-0 से आगे हो चुकी है.