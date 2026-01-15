15 साल की उम्र से पहले डेब्यू... विस्फोटक बल्लेबाज ने रचा इतिहस, ध्वस्त किया 18 साल पुराना महारिकॉर्ड

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने यूएसए पर जीत के साथ आगाज किया है. इस मुकाबले में सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे पर थीं और दोनों ही फ्लॉप हो गए. लेकिन विस्फोटक वैभव ने मुकाबले में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल और 294 दिन की उम्र में अंडर 19 वर्ल्ड कप डेब्यू करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने भारतीय मूल के नीतीश कुमार का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 15 साल और 245 दिन की उम्र में कनाडा के लिए डेब्यू किया था.

2 रन पर आउट हुए वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने गुरुवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले में 4 गेंदों का सामना करते हुए महज 2 रन बनाए. भले ही वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में अपने बल्ले से फैंस को खुश नहीं कर सके, लेकिन टीम इंडिया ने बारिश से प्रभावित मुकाबला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 6 विकेट से अपने नाम किया.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएसए की टीम 35.2 ओवरों में महज 107 रन पर सिमट गई.

यूएसए ने दी टक्कर

यूएसए के लिए नीतीश सुदिनी ने 52 गेंदों में 4 चौकों के साथ 36 रन की पारी खेली. इनके अलावा, अदनित झांब ने 18 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से हेनिल पटेल ने सर्वाधिक 5 विकेट निकाले. बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत को जीत के लिए 37 ओवरों में 96 रन का टारगेट मिला, जिसे टीम इंडिया ने 17.2 ओवरों में हासिल कर लिया.

भारत की जीत का नायक कौन?

भारत की तरफ से अभिज्ञान कुंडू ने 41 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाए, जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे ने 19 रन की पारी खेली. इनके अलावा, विहान मल्होत्रा ने 18 रन की पारी खेली, जबकि कनिष्क चौहान 10 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी खेमे से ऋत्विक अप्पिडी ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि ऋषभ सिंपी और उत्कर्ष श्रीवास्तव को 1-1 सफलता हाथ लगी. भारतीय टीम 17 जनवरी को ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी.