110 रन... वैभव ने टीम इंडिया डेब्यू पर मचाया ऐसा गदर तो हिल जाएगा क्रिकेट जगत, वर्ल्ड में होंगे नंबर-1

Unbreakable Cricket Record: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बड़े -बड़े धुरंधर गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहे हैं. उन्होंने पिछले दो साल में रिकॉर्डलिस्ट में गदर काट दिया. अब वैभव के टीम इंडिया में टी20 डेब्यू के चर्चे भी तेज हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि आयरलैंड दौरे पर उनके डेब्यू की संभावना है. अगर डेब्यू पर वैभव के टारगेट पर बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. अगर उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़कर गदर मचाया एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

आईपीएल में की रिकॉर्ड्स की बौछार

आईपीएल 2026 में वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से रिकॉर्ड्स की बौछार कर दी है. उन्होंने एक के बाद एक तूफानी पारियां खेलीं और टी20 में सबसे तेज 100 छक्के से लेकर 500 रन बनाने तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर कब्जा जमाया. अब बारी है इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्डधारी बनने की. डेब्यू से शुरुआत करें तो वैभव के टारगेट पर डेब्यू में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड होगा.

कोई भी भारतीय नहीं ठोक पाया शतक

टी20I क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं हुआ है, जिसने डेब्यू पर शतक ठोकने का कारनामा किया हो. हालांकि, दुनिया के 4 बल्लेबाज ही इस फॉर्मेट में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर शतक ठोकने में कामयाब हुए हैं. टॉप पर 27 साल का वो बल्लेबाज है जो 4 सालों से गुमनाम है. हालांकि, डेब्यू पर एक ताबड़तोड़ शतक से इस बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव को बनाने होंगे 110 रन

वैभव ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू पर अगर 110 रन की पारी खेल दी तो वह दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन जाएंगे. कनाडा के बल्लेबाज मैथ्यू स्पूर्स इस रिकॉर्ड में टॉप पर हैं क्योंकि उन्होंने अपने टी20 डेब्यू पर ही 108 रन की नाबाद पारी खेली थी. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर शतक ठोकने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सर्बिया, नामीबिया और कनाडा के बल्लेबाज हैं.

T20I डेब्यू पर शतक ठोकने वाले बल्लेबाज