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Hindi Newsक्रिकेटगेल का रिकॉर्ड चूकने के बाद वैभव ने दिया रिएक्शन, बयां किया विकेट का दर्द, बोले- अगर मैं थर्ड मैन..

गेल का रिकॉर्ड चूकने के बाद वैभव ने दिया रिएक्शन, बयां किया विकेट का दर्द, बोले- अगर मैं थर्ड मैन..

RR vs GT IPL 2026 Eliminator: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में पूरी महफिल 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने लूट ली. वैभव क्रिस गेल के रिकॉर्ड के पीछे हाथ धोकर पड़े थे. उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया और सबसे तेज शतक पर भी ग्रहण लगा दिया था, लेकिन एक बाउंड्री से चूक गए. आईपीएल इतिहास के इस अटूट रिकॉर्ड से चूकने के बाद वैभव ने इमानदारी से अपनी बात कई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 27, 2026, 10:59 PM IST
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Vaibhav Suryavanshi
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RR vs GT IPL 2026 Eliminator: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में पूरी महफिल 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने लूट ली. वैभव क्रिस गेल के रिकॉर्ड के पीछे हाथ धोकर पड़े थे. उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया और सबसे तेज शतक पर भी ग्रहण लगा दिया था. उन्होंने रिकॉर्ड से चूकने के बाद ईमानदार रिएक्शन दिया.

  1. RR vs GT IPL 2026 Eliminator: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में पूरी महफिल 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने लूट ली. वैभव क्रिस गेल के रिकॉर्ड के पीछे हाथ धोकर पड़े थे. उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया और सबसे तेज शतक पर भी ग्रहण लगा दिया था, लेकिन एक बाउंड्री से चूक गए. आईपीएल इतिहास के इस अटूट रिकॉर्ड से चूकने के बाद वैभव ने इमानदारी से अपनी बात कई. 

    2. 16 गेंद में ठोकी फिफ्टी

  2. वैभव सूर्यवंशी आते ही हैदराबाद की टीम पर हावी नजर आए. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में महज 16 गेंद में फिफ्टी ठोकी, इसके बाद फिर छठे गियर में बल्लेबाजी की. महज 28 गेंद में वैभव ने 90 का आंकड़ा पार कर लिया था. 28 गेंद में 97 के स्कोर तक वैभव पहुंच गए थे और 29वीं गेंद पर बाउंड्री से क्रिस गेल की बादशाहत खत्म हो सकती थी. उन्होंने 30 गेंद में सेंचुरी ठोकी थी, लेकिन बदकिस्मती से चूक गए. उन्होंने इस महारिकॉर्ड से चूकने के बाद अपना दर्द बयां किया. 

    3. क्या बोले वैभव?

  3. वैभव ने कहा, 'मेरे मन में ये बात नहीं थी कि ये नॉकआउट गेम है. सभी कोच ने मुझसे कहा कि मैं ठीक वैसा ही करूं जैसा मैं प्रैक्टिस में करता आया हूं. गेम का मजा लूं और इस मैच में कोई प्रेशर न लूं. मेरे आउट होने के बाद भी मुझे यही लगा कि 260+ का स्कोर बनाना मुमकिन है. लेकिन अब, हमारा स्कोर जो भी है, हम उसे डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और हमारी जो भी योजनाएं हैं. उन्हें अमल में लाएंगे.'
  4. ये भी पढ़ें.. वैभव ने खत्म की गेल और वॉर्नर की बादशाहत, IPL में बना डाले 2 महारिकॉर्ड

    5. गेल के रिकॉर्ड से चूकने पर क्या बोले?

  5. उन्होंने आगे कहा, 'मैं असल में उस बारे में इस तरह से नहीं सोच रहा था, लेकिन मैंने फील्डर को देखने के बाद वह शॉट खेला और इसी वजह से मेरा टाइमिंग बिगड़ गया. अगर मैंने थर्ड मैन की तरफ शॉट खेला होता, तो वह आसानी से बाउंड्री पार कर जाता. लेकिन मैंने उसे सीधे हिट करने की कोशिश की, और इसी वजह से मैं वह शॉट चूक गया.'
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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