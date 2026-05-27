गेल का रिकॉर्ड चूकने के बाद वैभव ने दिया रिएक्शन, बयां किया विकेट का दर्द, बोले- अगर मैं थर्ड मैन..

RR vs GT IPL 2026 Eliminator: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में पूरी महफिल 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने लूट ली. वैभव क्रिस गेल के रिकॉर्ड के पीछे हाथ धोकर पड़े थे. उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया और सबसे तेज शतक पर भी ग्रहण लगा दिया था, लेकिन एक बाउंड्री से चूक गए. आईपीएल इतिहास के इस अटूट रिकॉर्ड से चूकने के बाद वैभव ने इमानदारी से अपनी बात कई.