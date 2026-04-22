विराट-रोहित को लगे 19 साल... अभिषेक ने केवल 184 पारियों में कर दिया ये कमाल, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

Abhishek Sharma Unbreakable Record: विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम रिकॉर्डलिस्ट में अक्सर ऊपर दिखाई देता है. लेकिन अब मॉडर्न क्रिकेट में अभिषेक शर्मा चुन-चुनकर उनके रिकॉर्ड्स की बादशाहत खत्म करते दिख रहे हैं. टी20 फॉर्मेट में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 19 साल के अपने करियर में बड़ा रिकॉर्ड नाम किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने महज 184 पारियों में उनकी बादशाहत खत्म कर असंभव को संभव कर दिया.

अभिषेक शर्मा का आतिशी शतक

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया. अभिषेक शर्मा आते ही बल्लेबाजों पर हावी हो गए. उन्होंने पहले 200+ स्ट्राइक रेट से फिफ्टी ठोकी. इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में शतक भी पूरा किया. अभिषेक ने 68 गेंद में 135 रन की पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और इतने ही चौके जमाए. इस शतक के साथ उनके आईपीएल में शतकों की संख्या 2 हो गई है.

टी20 में विराट के रिकॉर्ड पर लगाया ग्रहण

इस शतक के साथ अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. विराट कोहली के नाम ओवरऑल टी20 फॉर्मेट में 9 शतक दर्ज हैं. अब अभिषेक के नाम भी यही आंकड़ा दर्ज हो गया है. वहीं, रोहित शर्मा के नाम 8 शतक दर्ज हैं, जिन्हें अभिषेक ने पछाड़ दिया है. भले शतक विराट के बराबर हैं लेकिन अभिषेक फिर भी विराट कोहली से कोसों आगे हैं.

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अभिषेक ने महज 184 पारियों में किया अजूबा

अभिषेक शर्मा ने 9 टी20 शतक महज 184 पारियों में ठोके हैं. विराट कोहली ने इतने ही शतक के लिए 19 साल और 403 पारियां लीं. वहीं, रोहित शर्मा ने 8 शतक के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 454 पारियां खर्च कीं. अगर विराट-रोहित जितनी पारियां अभिषेक खेल लेते हैं तो उनके शतकों की संख्या एक असंभव से आंकड़े तक नजर आएगी. टीम इंडिया के लिए खेलते हुए भी अभिषेक शर्मा 2 टी20 शतक ठोक चुके हैं.