वनडे में शतकों के किंग हैं ये दिग्गज...महज 290 पारियों में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले विस्फोटक बल्लेबाज

क्रिकेट के 50 ओवर के वनडे फॉर्मेट में बल्लेबाजी करते हुए खिलाड़ी रनों का अंबार लगा देते हैं. आए दिन वनडे क्रिकेट में एक से एक बड़े कीर्तिमान स्थापित होते रहते हैं. ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं 290 पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने अपनी ताबड़ोड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट के इस फॉर्मेट में जमकर शतक ठोके हैं. आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों के नाम...

विराट कोहली

वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 290 पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भारत के रन मशीन कहे जाने वाले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है. वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने 290 पारियों के बाद 51 शतक जड़ने का कारनामा किया है. कोहली ने 18 अगस्त 2008 को वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था. विराट को आज के दिन ODI क्रिकेट खेलते हुए 17 साल हो गए.

सचिन तेंदुलकर

वनडे क्रिकेट में 290 पारियों में सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं. सचिन ने 290 पारियों में कुल 33 शतक जड़े हैं. वहीं ओवरऑल उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 49 शतक जड़े हैं. विराट अब इस मामले में सचिन से काफी आगे निकल चुके हैं.

रोहित शर्मा

भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज और वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. रोहित ने अभी 290 से भी कम पारियां खेली हैं. उन्होंने अभी तक वनडे क्रिकेट में खेली 265 पारियों में 32 शतक जड़े हैं.

ये भी पढ़ें: इंग्लैंड में RCB के प्लेयर्स ने मचाई तबाही, चौके-छक्कों की तूफान में उड़ी लंदन की टीम

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज व सबसे सफलतम कप्तान रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. पोंटिंग ने 290 पारियों में 26 वनडे इंटरनेशनल शतक जड़े हैं.

क्रिस गेल

लिस्ट में पांचवां नाम वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल का है. गेल ने अपने करियर में 290 पारियों के बाद 25 शतक जड़ने का कारनामा किया है.