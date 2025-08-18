वनडे में शतकों के किंग हैं ये दिग्गज...महज 290 पारियों में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले विस्फोटक बल्लेबाज
Advertisement
trendingNow12886270
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे में शतकों के किंग हैं ये दिग्गज...महज 290 पारियों में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले विस्फोटक बल्लेबाज

ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं 290 पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने अपनी ताबड़ोड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट के इस फॉर्मेट में जमकर शतक ठोके हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat kohli
Virat kohli

क्रिकेट के 50 ओवर के वनडे फॉर्मेट में  बल्लेबाजी  करते हुए खिलाड़ी रनों का अंबार लगा देते हैं. आए दिन वनडे क्रिकेट में एक से एक बड़े कीर्तिमान स्थापित होते रहते हैं.  ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं 290 पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने अपनी ताबड़ोड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट के इस फॉर्मेट में जमकर शतक ठोके हैं. आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों के नाम...

विराट कोहली

वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा  290 पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भारत के रन मशीन कहे जाने वाले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है. वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने 290 पारियों के बाद 51 शतक जड़ने का कारनामा किया है. कोहली ने 18 अगस्त 2008 को वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था. विराट को आज के दिन ODI क्रिकेट खेलते हुए 17 साल हो गए.

सचिन तेंदुलकर

वनडे क्रिकेट में 290 पारियों में सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं.  सचिन ने 290 पारियों में कुल 33 शतक जड़े हैं. वहीं ओवरऑल उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 49 शतक जड़े हैं. विराट अब इस मामले में सचिन से काफी आगे निकल चुके हैं.

रोहित शर्मा

भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज और वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं.  रोहित ने अभी 290 से भी कम पारियां खेली हैं. उन्होंने अभी तक वनडे क्रिकेट में खेली 265 पारियों में 32 शतक जड़े हैं.

ये भी पढ़ें: इंग्लैंड में RCB के प्लेयर्स ने मचाई तबाही, चौके-छक्कों की तूफान में उड़ी लंदन की टीम

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज व सबसे सफलतम कप्तान रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. पोंटिंग ने 290 पारियों में 26 वनडे इंटरनेशनल शतक जड़े हैं.

क्रिस गेल

लिस्ट में पांचवां नाम वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल का है. गेल ने अपने करियर में 290 पारियों के बाद 25 शतक जड़ने का कारनामा किया है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

most centuries 290 innings

Trending news

19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
Cloudbursts
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
Punjab Assistant professors & Librarians
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
Delhi
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
Amoebic Encephalitis
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
PM Modi
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है
Mumbai rain
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
Raghuji Bhosale
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
Tamil Nadu Registration System
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
;