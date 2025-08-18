वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में खूंखार क्रिकेटर्स शामिल

वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट में ऐसे बड़े-बड़े अजूबे हुए हैं, जो क्रिकेट फैंस के होश उड़ाकर रख देंगे. वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट में कुल 300 गेंदें होती हैं, ऐसे में एक बल्लेबाज का दोहरा शतक बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट में अभी तक सिर्फ 10 बल्लेबाजों ने ही दोहरा शतक जड़ने का करिश्मा किया है. इनमें से एक बल्लेबाज तो ODI क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक ठोक चुका है. आइए एक नजर डालते हैं वनडे इंटरनेशनल (ODI) में सबसे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर-

1. रोहित शर्मा (भारत) - 3 ODI दोहरे शतक

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक 2 नवंबर 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था. रोहित शर्मा ने इस ODI मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 गेंदों में शानदार 209 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद 13 नवंबर 2014 को कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 264 रनों की पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 13 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ मोहाली वनडे मैच में रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का तीसरा दोहरा शतक जड़ते हुए नाबाद 208 रनों की पारी खेली थी.

अजूबा: दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने वनडे करियर की पहली ही गेंद पर ठोक दिया छक्का

2. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 1 ODI दोहरा शतक

सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. 24 फरवरी 2010 को सचिन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दोहरा शतक जड़ा. उनसे पहले कई बल्लेबाज 200 रन के आंकड़े के करीब जरूर पहुंचे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इस जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाए. सचिन तेंदुलकर के ODI क्रिकेट में कुल दोहरे शतकों की संख्या 1 है.

3. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 1 ODI दोहरा शतक

सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी ODI क्रिकेट में दोहरा शतक ठोक दिया. 8 दिसंबर 2011 को वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए एक ODI मैच में 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. वेस्टंइडीज के खिलाफ उस वनडे मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 149 गेंदों पर 25 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 219 रन ठोके थे.

4. क्रिस गेल (वेस्टंइडीज) - 1 ODI दोहरा शतक

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने 24 फरवरी 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2015 के एक मैच में 147 गेंदों पर 215 रन ठोक दिए थे.

5. मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड) - 1 ODI दोहरा शतक

न्यूजीलैंड के पूर्व ओपनर मार्टिन गप्टिल ने 21 मार्च 2015 को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2015 के एक मैच में 163 गेंदों पर नाबाद 237 रन ठोक दिए थे.

6. फखर जमान (पाकिस्तान) - 1 ODI दोहरा शतक

पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान ने 20 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ODI मैच में 156 गेंदों पर नाबाद 210 रन जड़ दिए थे.

140 गेंद पर 309 रन... 49 चौके और 1 छक्के, इस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में ठोका तिहरा शतक

7. ईशान किशन (भारत) - 1 ODI दोहरा शतक

भारत के बल्लेबाज ईशान किशन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ एक ODI मैच में 131 गेंदों पर 210 रन ठोक दिए थे.

8. शुभमन गिल (भारत) - 1 ODI दोहरा शतक

भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल ने 18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ODI मैच में 149 गेंदों पर 208 रन ठोक दिए थे.

9. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 1 ODI दोहरा शतक

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने 7 नवंबर 2023 को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2023 के एक मैच में 128 गेंदों पर नाबाद 201 रन ठोक दिए थे.

10. पथुम निसांका (श्रीलंका) - 1 ODI दोहरा शतक

श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निसांका ने 9 फरवरी 2024 को अफगानिस्तान के खिलाफ एक ODI मैच में 139 गेंदों पर नाबाद 210 रन ठोक दिए थे.