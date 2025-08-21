दुनिया का वह महान कप्तान जिसने टेस्ट क्रिकेट में ठोके सबसे ज्यादा दोहरे शतक, पोंटिंग भी बहुत पीछे
पूरी दुनिया में एक महान कप्तान ऐसा भी है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक जड़ने का कमाल किया है. इस कप्तान ने महानता के उस स्तर को छूआ है, जहां पहुंचना बड़े-बड़ों के बस की बात नहीं है. अपनी चतुर कप्तानी और आक्रामक रणनीति के दम पर इस कप्तान ने पूरी दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 21, 2025, 03:44 PM IST
पूरी दुनिया में एक महान कप्तान ऐसा भी है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक जड़ने का कमाल किया है. इस कप्तान ने महानता के उस स्तर को छूआ है, जहां पहुंचना बड़े-बड़ों के बस की बात नहीं है. अपनी चतुर कप्तानी और आक्रामक रणनीति के दम पर इस कप्तान ने पूरी दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं. ये दिग्गज कप्तान केवल अपनी कप्तानी से ही नहीं बल्कि खुद की खतरनाक बल्लेबाजी से भी विरोधी टीम में खौफ पैदा करता था. आइए एक नजर डालते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के इस महान टेस्ट कप्तान पर-

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक जड़ने वाला कप्तान

विराट कोहली बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 7 दोहरे शतक ठोके हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 68 टेस्ट मैच खेले हैं. विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर भारत के लिए 68 टेस्ट मैचों में 54.80 की औसत से 5864 रन बनाए हैं. भारतीय टेस्ट इतिहास में विराट कोहली कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

भारत के 3 महान क्रिकेटर, जिन्हें डेब्यू से संन्यास तक कभी नहीं किया गया टीम इंडिया से ड्रॉप

दुनिया में सबसे ज्यादा दोहरे शतक (टेस्ट कप्तान के तौर पर)

1. विराट कोहली (भारत) - 7

2. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 5

3. डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) - 4

4. माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 4

5. ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका) - 4

6. जो रूट (इंग्लैंड) - 4

7. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) - 4

8. ग्रेग चैपल (ऑस्ट्रेलिया) - 3

9. स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूजीलैंड) - 3

10. ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड) - 3

11. बॉब सिम्पसन (ऑस्ट्रेलिया) - 3

12. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 3

13. हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) - 2

14. एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) - 2

15. जावेद मियांदाद (पाकिस्तान) - 2

16. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 2

टेस्ट कप्तान के तौर पर बहुत शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली भारत के सबसे सफल और दुनिया के तीसरे सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं. विराट कोहली का टेस्ट कप्तान के तौर पर बहुत शानदार रिकॉर्ड है. विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारत को 68 टेस्ट मैचों में से 40 मुकाबलों में जीत दिलाई है. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 20 शतक ठोके हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 20 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं. टेस्ट कप्तान के तौर पर विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 254 रन है. विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले. उन्होंने इन मैचों में 46.85 की औसत के साथ 9,230 रन बनाए. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए.

28 गेंद पर शतक, ठोके 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने टी20 में मचाई भूकंप जैसी तबाही

रिकी पोंटिंग की कप्तानी का रिकॉर्ड

रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही शानदार कप्तान रहे हैं. रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दो बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी. रिकी पोंटिंग जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, उसे हराना बहुत ही मुश्किल माना जाता था. रिकी पोंटिंग ने 2002 से 2012 के बीच 230 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की थी, जिसमें 165 मैचों में कंगारू टीम को जीत मिली और सिर्फ 51 में हार का सामना करना पड़ा. रिकी पोंटिंग ने 77 टेस्ट मैच कप्तान के तौर पर खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को 48 में जीत मिली. रिकी पोंटिंग सबसे ज्यादा वनडे मैच जीतने वाले कप्तान हैं.

;