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Hindi Newsक्रिकेटडक पर डक... IPL इतिहास का सबसे अनलकी बल्लेबाज कौन? महान खिलाड़ियों से सजी है लिस्ट

डक पर डक... IPL इतिहास का सबसे अनलकी बल्लेबाज कौन? महान खिलाड़ियों से सजी है लिस्ट

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) के इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए हैं. पर क्या आप जानते हैं किस खिलाड़ी के नाम पर इस लीग में सबसे ज्यादा बार जक पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड कायम है? चलिए हम आपको बताते हैं...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:45 PM IST
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Image credit-Indian premier league
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इंडियन प्रीमीयर लीग के इतिहास में कई दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने साल दर साल अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत कई कीर्तिमान रचे हैं. साल 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी और पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम किया था. उसके बाद से इस लीग में केवल दो टीमों का दबदबा रहा और वह हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स. बहरहाल, आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने इस लीग में अपने नाम पर बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज कराया है. वैसे तो ये वह खिलाड़ी है, जिन्होंने 22 गज की पट्टी और खासतौर पर आईपीएल में भी बेहद दमदार प्रदर्शन किया है. बावजूद इसके इन दिग्गजों के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड कायम हो चुका है. लिस्ट में मौजूद पहला नाम आपके होश उड़ा सकता है.

ग्लेन मैक्सवेल हैं नंबर 1

साल 2012 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल इस मामले में नंबर 1 खिलाड़ी हैं. साल 2014 का साल मैक्सवेल जिन्हें (मैक्सी) के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने इस साल तकरीबन 600 रन बनाए थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी. इनकी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत किंग्स 11पंजाब फाइनल में पहुंची थी. उसके अलावा वह कभी कुछ खास नहीं कर सके और बात करें सबसे ज्यादा सुन्य पर आउट होने के रिकॉर्ड के बारे में तो मैक्सवेल 19 डक के साथ नंबर 1 पर हैं.

दिनेश कार्तिक

इस लिस्ट में नंबर 2 पर दिनेश कार्तिक का नाम है. कार्तिक ने साल 2008 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 2024 में अपना आखिरी सीजन खेला. इस दौरान उन्होंने ओवरऑल खेले 257 मैचों की 234 पारियों में 26.78 की औसत और 135.89 के स्ट्राइक रेट से 2482 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 22 फिफ्टी लगाई हैं और उनका बेस्ट स्कोर 97 रनों का रहा. बहरहाल, अगर बात करें सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने की तो कार्तिक 18 बार के साथ दूसरे पायदान पर हैं.

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रोहित शर्मा

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मुंबई इंडियंस के 5 बार आईपीएल विजेता कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. बता दें कि रोहित ने अपने करियर के दौरान ओवरऑल अभी तक 272 मैचों की 267 पारियों में 7000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं. वहीं, अगर बात करें बिना खाता खोले आउट होने कि तो उन्होंने ये शर्मनाक आंकड़ा 18 बार कायम किया है.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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