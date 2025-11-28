Advertisement
Babar Azam ने फिर कर दिया 'ब्लंडर'...शर्मनाक लिस्ट का बने हिस्सा...दुनिया भर में पिट रही भद्द

Babar Azam 10th Duck in T20I: पाकिस्तान क्रिकेट में किंग कहलाने वाले बाबर आजम एक शर्मनाक लिस्ट का हिस्सा बने हैं. टी20 में वो रिकॉर्ड उनका पीछा नहीं छोड़ रहा. जिससे बल्लेबाज हमेशा बचते हैं. बाबर ने 10वीं बाबर ये ब्लंडर किया, लिहाजा वो अब एक ऐसी लिस्ट का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें कोई भी खिलाड़ी अपना नाम नहीं देखना चाहता...इस शर्मनाक रिकॉर्ड के चलते सोशल मीडिया पर बाबर आजम की भद्द पिट रही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:40 AM IST
Babar azam
Babar Azam 10th Duck in T20I: पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बैटर बाबर आजम इस वक्त चर्चा में है. वजह है एक शर्मनाक रिकॉर्ड, जो उन्होंने 27 नवंबर की रात श्रीलंका के खिलाफ हुए मुकाबले में बना दिया. इस मैच में पाकिस्तान तो हारा ही साथ ही बाबर के करियर पर एक बड़ा दाग लग गया. अब ये दाग बाबर को परेशान कर रहा होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की मौजूदा टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं. टी20 में वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं, इसके बाद भी उनके नाम टी20 का एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी जमकर किरकिरी हो रही है.

दरअसल, पाकिस्तान के ‘किंग’ माने जाने वाले बाबर आजम का खराब फॉर्म लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है. टी20 टीम में वापसी के बाद से ही वो इस फॉर्मेट में रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए हैं. श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के अहम मुकाबले में बाबर ने मात्र दो गेंदें खेलीं और दुष्मंथा चमीरा की गेंद पर LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए.

एक गलती के बाद सबसे बड़े विलेन बन जाएंगे बाबर

इस आउट के साथ बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए T20I में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा डक पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अब उनके नाम 10 डक हो गए हैं, और वे सैम अयूब और उमर अकमल की बराबरी पर पहुंच गए हैं. एक और डक के साथ बाबर इस लिस्ट में अकेले नंबर-1 हो जाएंगे, जो किसी भी दिग्गज बल्लेबाज के लिए बेहद निराशाजनक स्थिति है.

T20I में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डक

  • सैम अयूब- 10
  • उमर अकमल- 10
  • बाबर आजम- 10
  • शाहिद अफरीदी- 8

9 पारियों में 4 बार डक

चौंकाने वाली बात यह है कि बाबर अपनी पिछली 9 T20I पारियों में 4 बार डक पर आउट हुए हैं. यह आंकड़ा उनके करियर और बल्लेबाजी की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप लंबे समय से बाबर पर निर्भर रही है, लेकिन उनकी इस गिरती फॉर्म से टीम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

पाकिस्तान टीम की बढ़ी टेंशन

पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह समय काफी अहम है, क्योंकि T20I वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और उससे पहले बाबर का लगातार फेल होना टीम के लिए बड़ी चिंता है. पाकिस्तान चाहता है कि उनका अनुभवी ओपनर अपनी पुरानी लय में जल्दी लौटे, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में बाबर की फॉर्म टीम के प्रदर्शन को काफी प्रभावित कर सकती है.

