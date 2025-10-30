40 साल के मैच विनर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, करियर पर लग गया सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का 'दाग'

Mohammad Nabi Most ducks in T20I Unwanted record: क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते. इस खेल में आंकड़े ही सबकुछ बयां करते हैं. आंकड़े ही वो चीज हैं, जो किसी भी खिलाडी़ को हीरो और जीरो साबित करते हैं. कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं, जो किसी भी बड़े मैच विनर को शर्मनाक लिस्ट में शामिल कर देते हैं. यह रिकॉर्ड उसके करियर पर एक दाग की तरह लग जाते हैं, जो सालों-साल तक नहीं धुलते. अब मोहम्मद नबी को ही देख लीजिए. 40 साल का ये दिग्गज अफगान टीम का मैच विनर है, जो पिछले कई सालों से लगातारत बढ़िया प्रदर्शन करता आया है, लेकिन टी20 क्रिकेट में उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जो उन्हें हमेशा सताएगा.

दरअसल, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान ने 53 रनों से दमदार जीत दर्ज की।.टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाए और जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 127 पर ढेर हो गई. मैच तो अफगानिस्तान ने आसानी से जीत लिया, लेकिन इसी दौरान उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी के नाम ऐसा रिकॉर्ड जुड़ गया, जिसे कोई बल्लेबाज नहीं बनाना चाहता.

आखिर क्या है ये अनचाहा रिकॉर्ड?

दाएं हाथ के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी सिर्फ 2 गेंद खेल पाए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इस जीरो ने उनके करियर में एक नया ‘अनवांटेड’ रिकॉर्ड जोड़ दिया. नबी अब टी20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को पीछे छोड़ दिया है, जो अभी तक 8 बार शून्य पर आउट हुए थे.

अफगानिस्तान के लिए T20I में सबसे ज्यादा डक होने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट

मोहम्मद नबी- 143 मैच, 9 बार शून्य

रहमानुल्लाह गुरबाज- 78 मैच, 7 बार शून्य

नजीबुल्लाह ज़दरान- 107 मैच, 6 बार शून्य

करीम जनत- 75 मैच, 6 बार शून्य

अज़मतुल्लाह उमरजई- 59 मैच, 5 बार शून्य

राशिद खान- 106 मैच, 4 बार शून्य

गुलबदीन नैब- 78 मैच, 4 बार शून्य

शफीकुल्लाह- 46 मैच, 3 बार शून्य

असगर अफ़गान- 75 मैच, 3 बार शून्य

दरविश रसूली- 18 मैच, 2 बार शून्य

नबी अभी भी एक बड़े मैच विनर

बेशक यह रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन मोहम्मद नबी का करियर शानदार रहा है. उन्होंने 2010 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था और अब तक 143 मैचों में 2416 रन बना चुके हैं. इसमें 7 फिफ्टी और 102 विकेट भी शामिल हैं. दुनिया भर की टी20 लीगों में उनकी पहचान एक टॉप ऑलराउंडर की रही है. ये खिलाड़ी अब अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों में जुटा है. उसके बाद वो संन्यास ले सकते हैं.

