954 विकेट...क्रिकेट का मास्टर, क्लासरूम का स्टार, इंजीयनरिंग की डिग्री के साथ मैदान पर भी काटा गदर

भारतीय टीम में कई ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने क्रिकेट की पिच पर खूब नाम कमाया हैं. कुछ ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जो मैदान के साथ-साथ पिच पर भी अव्वल रहे हैं. आज हम एक ऐसे ही मैच विनर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर मैदान पर गदर काट दिया. हम बात कर रहे हैं फिरकी के महारथी कहे जाने वाले अनिल कुंबले के बारे में. उन्होंने भारत के दिग्गज गेंदबाज होने के साथ-साथ इंजीयनरिंग की पढ़ाई में भी की है. वह भारत के स्टार खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने इंजीयनरिंग की पढ़ाई की है.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई

कुंबले ने साल 1992 में बैंगलोर के राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीयनरिंग की पढ़ाई पूरी की है. वह भारत के सबसे पढ़े लिखे क्रिकेटरों में से एक हैं. वह पढ़ाई में बेहतरीन होने के साथ-साथ क्रिकेट में बेस्ट थे. उन्होंने क्रिकेट के दोनों ही फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं.

टेस्ट में नंबर 1

अनिल कुंबले भारतीय टेस्ट इतिहास के नंबर 1 गेंदबाज रहे हैं. कुंबले ने भारत के लिए 132 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 236 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 2.69 की शानदार इकोनॉमी से 619 विकेट चटकाए हैं. आप मानेंगे नहीं लेकिन उन्होंने 35 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. वहीं कुंबले ने 10 बार 8 विकेट हॉल पूरा करने का रिकॉर्ड कायम किया है. उनके करियर का बेस्ट फिगर 10 विकेट 74 रनों का रहा है. वह भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के नंबर 1 गेंदबाज हैं.

कुंबले का वनडे करियर

अनिल कुंबले ने अपने वनडे करियर में 271 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 265 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 4.30 की इकोनॉमी से 337 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने अपने वनडे करियर के दौरान 8 बार 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं, 2 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. उनके वनडे करियर का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 6/12 का रहा है.

