IND vs SA सीरीज खत्म... अब IND-PAK Final की 'महाजंग', वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का, नोट कर लें तारीख

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में 3-1 से जीत दर्ज की. 5वां टी20 मैच पैसा वसूल साबित हुआ और टीम इंडिया बॉलिंग-बैटिंग दोनों से हावी नजर आई. इस सीरीज के बाद अब फैंस के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला इंतजार कर रहा है. इसी वीकेंड रोमांच का तड़का लगेगा. दरअसल, अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें पहुंच चुकी हैं.

भारत ने श्रीलंका को दी मात

अंडर-19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल मुकबले में भारतीय टीम ने श्रीलंकाई टीम को मात दी. दोनों ही सेमीफाइनल मुकाबले लो स्कोरिंग रहे. श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करने उतरी और 20 ओवर में महज 138 रन बनाए. भारत ने आसानी से इस मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम किया. वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे का जलवा देखने को नहीं मिला, लेकिन विहान मल्होत्रा और आरोन जॉर्ज ने धमाकेदार अर्धशतकों की बदौलत टीम को जीत दिलाई.

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रौंदा

पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश की टीम को रौंद दिया. इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के सामने महज 121 रन का लक्ष्य दिया था. पाकिस्तान ने इस टारगेट को महज 16.3 ओवर में ही चेज कर लिया. पाकिस्तान टीम भी इस टूर्नामेंट में गरजती नजर आई है. दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच में रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

कब होगा फाइनल?

अंडर-19 एशिया कप फाइनल मैच 21 दिसंबर को खेला जाएगा. सुबह 9 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले का आगाज होगा. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे पर होंगी. 14 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ी थीं. भारत ने इस मुकाबले में 90 रन से पाकिस्तान को रौंद दिया था. अब देखना होगा कि फाइनल में वैभव का बल्ला चलता है या नहीं.