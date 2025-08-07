एक मैच में लुटा दिए 374 रन, इन गेंदबाजों पर टूटा बल्लेबाजों का कहर, लिस्ट में चैंपियन बॉलर का भी नाम

टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाज अपनी किफायती बॉलिंग के लिए जाना जाता है. क्रिकेट के इस प्रारूप में गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम होती है. लेकिन, आजकल टी20 के दौर में जहां बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं, गेंदबाजों के सामने भी कम रन खर्च करने की बड़ी चुनौती होती है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों के बारे में...

टॉमी स्कॉट (374 रन)

वेस्टइंडीज के लेग स्पिनर रहे टॉमी स्कॉट इस मामले में नंबर 1 पर हैं. स्कॉट ने 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ 'द ओवल' में खेले गए एक मैच में 9 विकेट लेकर 374 रन खर्चे थे. इस दौरान उनकी इकॉमनी 3.55 की थी. वे आज भी एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज बने हुए हैं.

जेसन क्रेजा (358 रन)

ऑस्ट्रेलिया के जेसन क्रेजा ने भारत के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में 74.5 ओवर में 12 विकेट देकर 358 रन खर्चे थे. जहां एक तरफ उन्होंने विकटों की झड़ी लगा दी थी. वहीं, 350+ रन देकर वह दूसरे सबसे महंगे गेंदबाज बन गए.

जाहिद महमूद (319 रन)

पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज जाहिद महमूद ने 2022 में खेले गए टेस्ट मैच में अपने ही घरेलू मैदान रावलपिंडी में 319 रन दे डाले थे. इस दौरान महमूद ने 6 विकेट भी लिए थे. लेकिन उनकी जमकर पिटाई हुई थी.

केशव महाराज (318 रन)

दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने साल 2019 में भारत के खिलाफ विशाखापटनम टेस्ट मैच में खूब रन लुटाए थे. महाराज को उस टेस्ट में रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने जमकर पीटा था. महाराज ने इस मैच में 77 ओवर में 318 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे. महाराज दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर हैं. केशव महाराज हाल ही में WTC जीतने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम का भी हिस्सा थे.

आर्थर मैली (308 रन)

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर रहे आर्थर मैली इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं. आर्थर ने 1930 में सिडनी टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ महज 63 ओवर में 308 रन दे डाले थे. उस दौरान उन्होंने 7 विकेट भी हासिल किए. तब टेस्ट क्रिकेट में 8 गेंद का एक ओवर होता था.