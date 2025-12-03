Advertisement
ODI इतिहास के सबसे महंगे बॉलर...,ये तूफानी बल्लेबाज है नंबर1, खून के आंसू रोए थे गेंदबाज

वनडे और टी20 फॉर्मेट सबसे ज्यादा रोमांचक फॉर्मेट माने गए हैं. क्रिकेट के इन प्रारुपों में बल्लेबाज रनों की झड़ी लगा देते हैं.  अक्सर आए दिन लोग टी20 फॉर्मेट में 1 ओवर में सबसे ज्यादा 36 रन बनने वाले रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं,जो कि युवराज सिंह द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप में लगाया गया था,.  ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वनडे फॉर्मेट के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले दुनिया के 3 विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:41 PM IST
वनडे और टी20 फॉर्मेट सबसे ज्यादा रोमांचक फॉर्मेट माने गए हैं. क्रिकेट के इन प्रारुपों में बल्लेबाज रनों की झड़ी लगा देते हैं.  अक्सर आए दिन लोग टी20 फॉर्मेट में 1 ओवर में सबसे ज्यादा 36 रन बनने वाले रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं,जो कि युवराज सिंह द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप में लगाया गया था, लेकिन वनडे फॉर्मेट में भी कई दिग्गज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने टी20 अंदाज में एक ही ओवर में रनों का अंबार लगा दिया था.  ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वनडे फॉर्मेट के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले दुनिया के 3 विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में, जिनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने गेंदबाज लाचार नजर आए थे.

हर्शल गिब्स
वनडे इंटरनेशनल के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन ठोकने के मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हर्शल गिब्स नंबर 1 पर हैं। हर्शल गिब्स ने साल 2007 में नीदरलैंड के गेंदबाज डैन बैन बंज के एक ओवर के सभी 6 गेंद पर हवाई फायर करते हुए 6 छक्के जड़ पूरे क्रिकेट जगत के होश उड़ा कर रख दिए थे. इसी के साथ हर्शल गिब्स वनडे क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के और सबसे ज्यादा 36 रन बनाने के मामले में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए.

जसकरन मल्होत्रा

दूसरे नंबर पर भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर जसकरन मल्होत्रा का नाम काबिज है.  वनडे क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में हर्शल गिब्स के साथ उनका नाम शुमार है. जसकरन ने 2021 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मुकाबले में गुडी टोका के खिलाफ विध्वंसक पारी खेल गेंदबाजों का धागा खोल दिया था. जसकरन टोका एक ओवर के सभी 6 गेंद पर छक्का जड़ते हुए कुल 36 रन बना डाले थे.

तिसारा परेरा

वनडे क्रिकेट के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर श्रीलंका के तिसारा परेरा का नाम काबिज है.। तिसारा परेरा ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज रॉबिन पिटरसन की जमकर धुनाई की थी. परेरा ने रॉबिन पीटरसन के ओवर में 5 सिक्स और एक चौका ठोका था. वहीं, 1 गेंद वाइड थी. इस तरह पीटरसन के एक ओवर से 35 रन आए थे.

ये भी पढ़ें: कोहली ने तोड़ा विराट रिकॉर्ड..., भारत -दक्षिण अफ्रीका के बीच ऐसा  करने वाले नंबर 1 खिलाड़ी, आसपास भी नहीं कोई

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

Herschelle GibbsJaskaran Malhotra

