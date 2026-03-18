IPL से पहले कैमरुन ग्रीन को बड़ा नुकसान, बने थे IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी, अब कट जाएंगे करोड़ों रुपऐ

आईपीएल 2026 के ऑक्शन के दौरान कैमरून ग्रीन अचानक चर्चा का बड़ा विषय बन गए थे. पहले से ही माना जा रहा था कि उन पर बड़ी बोली लगेगी, लेकिन कोई नहीं सोच रहा था कि वे इतनी ऊंची कीमत पर बिकेंगे.साथ ही रातो-रात वह इंटरनेट से लेकर पूरे क्रिकेट जगत में चारों तरफ छा गए और चर्चा का विषय बन गए. उन्होंने ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि उन्हें पूरी बोली की रकम नहीं मिलती. अगर आपको इस नियम के बारे में जानकारी नहीं है, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है.

बने थे सबसे महंगे खिलाड़ी

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में जब कैमरून ग्रीन का नाम आया तो कई टीमों के बीच उन्हें खरीदने की होड़ लग गई. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, लेकिन बोली शुरू होते ही रकम तेजी से बढ़ने लगी. कुछ ही समय में बोली 10 करोड़, फिर 20 करोड़ के पार पहुंच गई. आखिरकार लंबी जंग के बाद 25.20 करोड़ रुपये पर बोली रुक गई और कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया. जैसे ही ये तय हुआ कि ग्रीन केकेआर के लिए खेलेंगे, टीम में खुशी का माहौल बन गया. भले ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी नहीं बने, लेकिन आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी जरूर रहे.

ग्रीन को भारी नुकसान

हालांकि एक दिलचस्प बात ये है कि 25.20 करोड़ रुपये में बिकने के बावजूद कैमरून ग्रीन को पूरी रकम नहीं मिलेगी. उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. इसके पीछे बीसीसीआई का एक खास नियम है, जिसे मैक्सिमम फीस रूल कहा जाता है. इस नियम के तहत मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ रुपये से ज्यादा सैलरी नहीं दी जा सकती. इसका मकसद ये है कि विदेशी खिलाड़ी छोटी नीलामी का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा रकम न कमा लें.

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बीसीसीआई ने लगाई लिमिट

अब सवाल ये है कि ये 18 करोड़ की लिमिट कैसे तय हुई. दरअसल बीसीसीआई ने इसे पहले के आंकड़ों के आधार पर फिक्स किया है. पिछली बार के ऑक्शन में ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपये में बिके थे, लेकिन रिटेंशन की अधिकतम रकम 18 करोड़ रुपये थी. इन दोनों में जो कम राशि थी, उसी को मानक मानते हुए बीसीसीआई ने 18 करोड़ रुपये की सीमा तय कर दी.