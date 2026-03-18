Advertisement
trendingNow13145850
Hindi Newsक्रिकेटIPL से पहले कैमरुन ग्रीन को बड़ा नुकसान, बने थे IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी, अब कट जाएंगे करोड़ों रुपऐ

IPL से पहले कैमरुन ग्रीन को बड़ा नुकसान, बने थे IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी, अब कट जाएंगे करोड़ों रुपऐ

साल 2026 के आईपीएल में कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. लेकिन, सीजन की शुरुआत से महज 10 दिनों पहले उनके लिए एक बुरी खबर है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit-X/Green
Image credit-X/Green

आईपीएल 2026 के ऑक्शन के दौरान कैमरून ग्रीन अचानक चर्चा का बड़ा विषय बन गए थे. पहले से ही माना जा रहा था कि उन पर बड़ी बोली लगेगी, लेकिन कोई नहीं सोच रहा था कि वे इतनी ऊंची कीमत पर बिकेंगे.साथ ही रातो-रात वह इंटरनेट से लेकर पूरे क्रिकेट जगत में चारों तरफ छा गए और चर्चा का विषय बन गए. उन्होंने ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि उन्हें पूरी बोली की रकम नहीं मिलती. अगर आपको इस नियम के बारे में जानकारी नहीं है, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है.

बने थे सबसे महंगे खिलाड़ी

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में जब कैमरून ग्रीन का नाम आया तो कई टीमों के बीच उन्हें खरीदने की होड़ लग गई. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, लेकिन बोली शुरू होते ही रकम तेजी से बढ़ने लगी. कुछ ही समय में बोली 10 करोड़, फिर 20 करोड़ के पार पहुंच गई. आखिरकार लंबी जंग के बाद 25.20 करोड़ रुपये पर बोली रुक गई और कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया. जैसे ही ये तय हुआ कि ग्रीन केकेआर के लिए खेलेंगे, टीम में खुशी का माहौल बन गया. भले ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी नहीं बने, लेकिन आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी जरूर रहे.

ग्रीन को भारी नुकसान

हालांकि एक दिलचस्प बात ये है कि 25.20 करोड़ रुपये में बिकने के बावजूद कैमरून ग्रीन को पूरी रकम नहीं मिलेगी. उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. इसके पीछे बीसीसीआई का एक खास नियम है, जिसे मैक्सिमम फीस रूल कहा जाता है. इस नियम के तहत मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ रुपये से ज्यादा सैलरी नहीं दी जा सकती. इसका मकसद ये है कि विदेशी खिलाड़ी छोटी नीलामी का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा रकम न कमा लें.

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआई ने लगाई लिमिट

अब सवाल ये है कि ये 18 करोड़ की लिमिट कैसे तय हुई. दरअसल बीसीसीआई ने इसे पहले के आंकड़ों के आधार पर फिक्स किया है. पिछली बार के ऑक्शन में ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपये में बिके थे, लेकिन रिटेंशन की अधिकतम रकम 18 करोड़ रुपये थी. इन दोनों में जो कम राशि थी, उसी को मानक मानते हुए बीसीसीआई ने 18 करोड़ रुपये की सीमा तय कर दी.

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Cameron GreenIPL 2026

Trending news

कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
delhi rain
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
Aam Aadmi Party
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
WION World Pulse
'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
HD Devegowda
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
Middle East War
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
WION World Pulse
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
Supreme Court
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
Nora Fatehi
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
Supreme Court
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद