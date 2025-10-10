IPL में पैसों की बारिश, सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीयों का जलवा, 1 विदेशी भी शामिल

आईपीएल की शुरुआत होने में भी अभी काफी समय है, लेकिन उसकी चर्चा शुरु हो चुकी है. ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग मानी जाती है. आईपीएल का क्रेज ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के भी बाहर मौजूद है. फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों पर जमकर पैसे खर्चती हैं. कई ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें उनके बेस प्राइज से भी कई गुना पैसे मिले हैं. मतलब साफ है कि आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी का नसीब चमक सकता है. ऐसे में आज हम बताने वाले हैं आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने IPL से जमकर कमाई की है.

ऋषभ पंत

साल 2025 के ऑक्शन में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. उन्हें लखनऊ सुपरजायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया था. हालांकि, एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी बनेंगे. क्योंकि सबसे पहले 25 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने ही क्रॉस किया था, लेकिन उन्हें 26.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम की कप्तानी सौंपी, जिसका जिम्मा उन्होंने बखूबी निभाया.

Add Zee News as a Preferred Source

मिचेल स्टार्क

आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम है. स्टार्क को कोलकाता नाईट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया था.

आईपीएल 2026

आईपीएल के शुरुआत का सभी को बेसबरी से इंतजार है. इस बार आईपीएल में मिनी ऑक्शन होना है, क्रिकबज के रिपोर्ट्स की मानें तो आईपीएल का मिनी ऑक्शन 15 दिसंबर को हो सकता है. साल 2023 और 2024 का आईपीएल ऑक्शन दुबई में हुआ था. हालांकि, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आईपीएल के इस सीजन का ऑक्शन कहां होगा.

ये भी पढ़ें: 14 साल के लड़के का ऐतिहासिक कारनामा, कायम कर दिए 3 'महारिकॉर्ड', दुनिया भर में लहरा रहा परचम