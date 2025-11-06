782 पारियां, 164 अर्धशतक.... इस खिलाड़ी के नाम है सबसे ज्यादा पचासा मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड! ये 4 बल्लेबाज रखते थे तोड़ने की ताकत, लेकिन....

Most Fifty Record: इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी रिकॉर्ड की बात होती है तो सबकी नजरें सबसे ज्यादा शतक (सेंचुरी) बनाने वाले बल्लेबाजों पर जाती हैं. सचिन तेंदुलकर के 100 शतक और विराट कोहली के 82 शतकों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप उन बल्लेबाजों को जानते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अर्धशतक (Half-Centuries/Fifties) जड़े हैं? क्रिकेट में कई बार एक अर्धशतक की वैल्यू, शतक से भी ज्यादा होती है, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में. आइए, जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में, जिनकी खास बात यह है कि ये सभी खिलाड़ी अब संन्यास ले चुके हैं.

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) - 164 फिफ्टी

'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर न केवल 100 शतकों के साथ नंबर एक पर हैं, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कुल 164 अर्धशतक और 100 शतक लगाए हैं. इसके लिए उन्होंने करीब 782 पारियां खेली हैं.

कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) - 153 फिफ्टी

श्रीलंका के महान बल्लेबाज और विकेटकीपर कुमार संगकारा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने करियर की 666 पारियों में शानदार बल्लेबाजी की. उनके नाम 153 फिफ्टी और 63 शतक है.

जैक कैलिस (Jacques Kallis) - 149 फिफ्टी

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. कैलिस की सबसे बड़ी खासियत उनका बेहतरीन बल्लेबाजी औसत था. उन्होंने अपने करियर की 617 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया. उनके नाम 149 फिफ्टी और 62 शतक हैं.

रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) - 146 फिफ्टी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने अपनी 668 पारियों में 71 शतक लगाने के अलावा 146 बार 50 से 99 के बीच का स्कोर बनाया. यानी उन्होंने कुल 146 अर्धशतक जड़े जड़े हैं.

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) - 146 फिफ्टी

'द वॉल' के नाम से मशहूर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ भी इस लिस्ट में शामिल हैं. 1996 में डेब्यू करने वाले द्रविड़ ने अपनी 605 पारियों में 146 अर्धशतक जड़े. उनका यह प्रदर्शन साबित करता है कि वह टीम के लिए कितने विश्वसनीय और संकटमोचक बल्लेबाज थे. उनके नाम 146 फिफ्टी के साथ ही 48 शतक भी हैं.