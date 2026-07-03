Women's T20 World Cup: फाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली टीमें, 8वीं खिताबी जंग में उतरेगी ये टीम, जीत चुकी है 6 ट्रॉफी

Women's T20 World Cup: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 5 जुलाई को खिताबी जंग होनी है. ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैदान पर दम लगाएंगी. पहले सेमीफाइनल के बेहद कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को मात दी थी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया. इस टूर्नामेंट के इतिहास में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का दबदबा शुरुआत से रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक के इतिहास में कौन-सी टीमों ने सबसे ज्यादा बार फाइनल का सफर तय किया है?
महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल और हावी रहने वाली टीम है. कंगारू टीम ने रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल में एंट्री की है. इससे पहले खेले गए 9 संस्करणों में से अकेले ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार (2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023) ट्रॉफी अपने नाम की है.
वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम इस मेगा इवेंट के फाइनल में 5वीं बार जगह बनाने में सफल हुई है. इंग्लैंड ने साल 2009 में खेले गए पहले टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था, जबकि 3 बार उसे रनर-अप रहकर संतोष करना पड़ा.
8 - ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम
5 - इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम
3 - न्यूज़ीलैंड वुमेन क्रिकेट टीम
2 - साउथ अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम
1 - वेस्टइंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम
1 - इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम
ऊपर दी गई सूची में शामिल इन 6 टीमों के अलावा दुनिया की कोई भी अन्य टीम अब तक महिला टी20 विश्व कप के फाइनल तक का सफर तय नहीं कर सकी है. भारतीय टीम 2020 के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया ने हराकर खिताब जीता था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस 10वें संस्करण के फाइनल महामुकाबले में क्या ऑस्ट्रेलिया अपना 7वां खिताब जीतेगा या इंग्लैंड दूसरी बार बाजी मारेगा.