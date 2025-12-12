Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटODI इतिहास के सबसे बड़े 3 स्टार...,200+ रन सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले दिग्गज, देखें पूरी लिस्ट

ODI इतिहास के सबसे बड़े 3 स्टार...,200+ रन सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले दिग्गज, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय क्रिकेट इतिहास में से स्टार खिलाड़ियों की फौज है. कुछ दिग्गज तो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने पारी के बलबूते  नायाब कीर्तिमान स्थापित कर दुनिया भर में अपने नाम का डंका पीटकर सभी के होश उड़ाए हैं. बहरहाल आज हम आपको बताएंगे 50 ओवर के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा चौका जड़ने वाले 3 स्टार खिलाड़ियों के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:40 PM IST
Rohit Sharma
Rohit Sharma
भारतीय क्रिकेट इतिहास में से स्टार खिलाड़ियों की फौज है. कुछ दिग्गज तो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने पारी के बलबूते  नायाब कीर्तिमान स्थापित कर दुनिया भर में अपने नाम का डंका पीटकर सभी के होश उड़ाए हैं. भारत के वनडे क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कई महान खिलाड़ी हुए हैं. इन्होंने अपने समय में अपने विध्वसंक बल्लेबाजी से कई ऐसे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, जिसे तोड़ना अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण है. बहरहाल आज हम आपको बताएंगे 50 ओवर के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा चौका जड़ने वाले 3 स्टार खिलाड़ियों के बारे में. इन खिलाड़ियों ने इस तरीके से पिटाई की थी कि पूरा जमाना बस देखता रह गया. आइए जानते हैं डिटेल में.
 
रोहित शर्मा
अगर हम यूं कहें रोहित शर्मा 50 ओवर फॉर्मेट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी.क्योंकि रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं. रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर की सबसे बेस्ट पारी के दौरान 173 गेंदों का सामना करते हुए 33 रिकॉर्डतोड़ चौके जड़ने का काम किया है. साथ ही उन्होंने इसी दौरान वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी 264 रनों की पारी भी खेली थी.  उन्होंने ये कारनामा आज के 11 साल पहले श्रीलंका के खिलाफ किया था.
 
सचिन तेंदुलकर
लिस्ट में दूसरे पायदान क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम है. उन्होंने अपने करियर की सबसे बेस्ट पारी के दौरान 147 गेंदों का सामना करते हुए साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में खेले गए मुकाबले में करियर का इकलौता दोहरा शतक जड़ने का काम किया था. साथ ही सचिन ने रिकॉर्डतोड़ 25 चौके जड़ने का काम किया. सचिन का यह रिकॉर्ड साल 2014 में रोहित शर्मा ने ध्वस्त किया था.
 
वीरेंद्र सहवाग
लिस्ट में तीसरे पायदान पर वीरेंद्र सहवाग का नाम है. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सहवाग ने अपने वनडे करियर की सर्वोच्च पारी खेलते हुए ये कारनामा किया था. उन्होंने 208 गेंदों का सामना करते हुए 219 रनों की पारी खेली थी. अपनी पारी के दौरान सहवाग ने 25 चौके ठोके व इस मामले में सचिन के साथ तीसरे पायदान पर बने हुए हैं. 
 
