Advertisement
trendingNow12991281
Hindi Newsक्रिकेट

पारी की शुरुआत करते हुए दिखाया दम, भारत के 3 सबसे बड़े शतकवीर, लिस्ट में महान खिलाड़ी का जलवा

क्रिकेट का सबसे रोमांचक फॉर्मेट टी20 क्रिकेट माना गया है. लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं. कई बार टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज उतरते ही बड़ा-बड़ा प्रहार करने लगते हैं.आज हम बात करेंगे टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले 3 सलामी बल्लेबाजों के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

क्रिकेट का सबसे रोमांचक फॉर्मेट टी20 क्रिकेट माना गया है. लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं. कई बार टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज उतरते ही बड़ा-बड़ा प्रहार करने लगते हैं. अपने लंबे-लंबे छक्कों और चौकों की मदद से आए दिन नए-नए कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं.  क्रिकेट जगत ने लिमिटेड ओवरों के इस फॉर्मेट में एक से बढ़कर एक धुआंधार बल्लेबाज देखे हैं. खासकर भारतीय क्रिकेट इतिहास में भी कई धांसू प्लेयर हुए हैं. हालांकि आज हम बात करेंगे टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले 3 सलामी बल्लेबाजों के बारे में.

रोहित शर्मा

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के महान सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम है.  रोहित शर्मा ने अपने करियर के दौरान 159 मैचों की 151 पारियों में 32.56 के औसत और 140.89 के शानदार स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने इस दौरान 5 शतक और 32 अर्धशतक जड़े. रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं साथ ही सलामी बल्लेबाज भी हैं. हालांकि, रोहित शर्मा अब टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक शर्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम कायम है. उन्होंने अपने अभी तक के छोटे से करियर में खेले 28 मैचों की 27 पारियों में 189.82 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 989 रन बनाए हैं.  वह विराट के साथ सबसे तेज 1000 रन बनाने का आंकड़े की बराबरी करते-करते रह गए. बता दें कि अभिषेक ने अपने अभी तक के छोटे से टी20 करियर में 2 शतक ठोक दिए हैं. अभिषेक जिस तरीके से खेलते हैं इसमें कोई दो राय नहीं वह अगर लंबा खेल गए तो रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे.

केएल राहुल

लिस्ट में तीसरे और आखिरी पायदान पर केएल राहुल का नाम है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 72 मैचों की 68 पारियों में 139.90 के स्ट्राइक रेट से 2265 रन बनाए हैं. राहुल ने भी अपने करियर के दौरान 2 शतक लगाए और 32 पचासे जड़े. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 110 रनों का रहा है. राहुल काफी समय से भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं.

 ये भी पढ़ें:11 रनों से चूके अभिषेक..., नहीं कर पाए विराट के महारिकॉर्ड की बराबरी, 10 सालों से अभी तक है अटूट

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaAbhishek SharmaKL Rahul

Trending news

वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का