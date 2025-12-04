4 मैचों में लगातार ठोके 4 शतक, ODI का अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस खूंखार बल्लेबाज से विराट-रोहित भी बहुत पीछे

विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है जो यह दोनों ही बल्लेबाज अपने करियर में अभी तक नहीं बना पाए हैं. विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड 53 शतक ठोके हैं. दूसरी तरफ रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन दोहरे शतक जड़ने का नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 264 रनों की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी भी खेली है.

ODI का अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान बल्लेबाज भी नहीं बना पाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का यह दुर्लभ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं लगातार 4 मैचों में 4 शतक जड़ने का कमाल. दुनिया में केवल एक ही बल्लेबाज ऐसा है, जिसने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 मैचों में 4 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

4 मैचों में लगातार ठोके 4 शतक

श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा ने साल 2015 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 मैचों में 4 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. कुमार संगकारा ने यह कमाल 2015 वर्ल्ड कप के दौरान किया था. कुमार संगकारा ने 2015 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ लगातार 4 मैचों में 4 शतक लगाए थे. कुमार संगकारा ने इस दौरान नाबाद 105, नाबाद 117, 104 और 124 रन की पारियां खेली थी. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज भी अभी तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं छू पाए हैं.

इस खूंखार बल्लेबाज से विराट-रोहित भी बहुत पीछे

कुमार संगकारा से विराट कोहली और रोहित शर्मा भी बहुत पीछे हैं. विराट कोहली ने साल 2018 में लगातार 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 3 शतक लगाए थे. विराट कोहली ने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान 140, नाबाद 157 और 107 रन की पारियां खेली थी. वहीं, रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप के दौरान लगातार 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 3 शतक लगाए थे. रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ लगातार 3 मैचों में 3 शतक लगाए थे. रोहित शर्मा ने इस दौरान 102, 104 और 103 रन की पारियां खेली थी.