Advertisement
trendingNow13028814
Hindi Newsक्रिकेट

4 मैचों में लगातार ठोके 4 शतक, ODI का अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस खूंखार बल्लेबाज से विराट-रोहित भी बहुत पीछे

विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है जो यह दोनों ही बल्लेबाज अपने करियर में अभी तक नहीं बना पाए हैं. विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड 53 शतक ठोके हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 04, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 मैचों में लगातार ठोके 4 शतक, ODI का अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस खूंखार बल्लेबाज से विराट-रोहित भी बहुत पीछे

विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है जो यह दोनों ही बल्लेबाज अपने करियर में अभी तक नहीं बना पाए हैं. विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड 53 शतक ठोके हैं. दूसरी तरफ रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन दोहरे शतक जड़ने का नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 264 रनों की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी भी खेली है.

ODI का अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान बल्लेबाज भी नहीं बना पाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का यह दुर्लभ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं लगातार 4 मैचों में 4 शतक जड़ने का कमाल. दुनिया में केवल एक ही बल्लेबाज ऐसा है, जिसने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 मैचों में 4 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वसीम अकरम को छोड़ा पीछे, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज

4 मैचों में लगातार ठोके 4 शतक

श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा ने साल 2015 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 मैचों में 4 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. कुमार संगकारा ने यह कमाल 2015 वर्ल्ड कप के दौरान किया था. कुमार संगकारा ने 2015 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ लगातार 4 मैचों में 4 शतक लगाए थे. कुमार संगकारा ने इस दौरान नाबाद 105, नाबाद 117, 104 और 124 रन की पारियां खेली थी. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज भी अभी तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं छू पाए हैं.

Opinion: अपनी जिद छोड़ दें गंभीर और अगरकर तो टीम इंडिया का हो जाएगा भला, भारत को अपने इस मैच विनर गेंदबाज की जरूरत

इस खूंखार बल्लेबाज से विराट-रोहित भी बहुत पीछे

कुमार संगकारा से विराट कोहली और रोहित शर्मा भी बहुत पीछे हैं. विराट कोहली ने साल 2018 में लगातार 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 3 शतक लगाए थे. विराट कोहली ने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान 140, नाबाद 157 और 107 रन की पारियां खेली थी. वहीं, रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप के दौरान लगातार 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 3 शतक लगाए थे. रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ लगातार 3 मैचों में 3 शतक लगाए थे. रोहित शर्मा ने इस दौरान 102, 104 और 103 रन की पारियां खेली थी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Kumar Sangakkara

Trending news

'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
Vladimir Putin
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
Putin
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ap new bjp president
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!