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Hindi Newsक्रिकेटWorld Cup में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज... नंबर 1 वाला तो सचिन-विराट से भी ज्यादा खतरनाक!

World Cup में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज... नंबर 1 वाला तो सचिन-विराट से भी ज्यादा खतरनाक!

Most hundreds in ODI World Cup history: भारत में एक ऐसा खतरनाक बल्लेबजा है, जिसके नाम वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ये वही खिलाड़ी है, जिसने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को भी पछाड़ा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:25 PM IST
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World Cup में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज... नंबर 1 वाला तो सचिन-विराट से भी ज्यादा खतरनाक!

Most hundreds in ODI World Cup history: क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में सबसे ज्यादा दफा अगर किसी दिग्गज का नाम है, तो वो सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 24 साल के करियर में एक से बढ़कर एक कमाल किए. उनके नाम 664 मैचों में 100 शतकों के साथ 34357 रन दर्ज हैं, लेकिन एक ऐसा मंच है, जहां सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज एक तूफानी बल्लेबाज से काफी पीछे दिखते हैं. ये मंच वनडे विश्व कप का है, जिसमें सबसे ज्यादा शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड ना तो सचिन के नाम है और ना ही विराट कोहली के नाम. ये कमाल उस खिलाड़ी ने किया है, जो वनडे क्रिकेट में लंबी पारियां खेलने के लिए पहचाना जाता है.

अगर ये खिलाड़ी एक बार क्रीज पर टिक गया, तो विरोधी टीमों के गेंदबाजों की हालत खराब होना तय है. यहां हमने वनडे विश्व कप में शतकों के असली किंग यानी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज के साथ उन 10 क्रिकेटर्स के नाम दिए हैं, जिन्होंने वनडे विश्व कप में सेंचुरी की बारिश की है.

आखिर कौन है ये धुरंधर?

वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम इंडिया के हिटमैन यानी रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के लंबे करियर में 6 विश्व कप खेलकर जो मुकाम हासिल किया था, रोहित शर्मा ने उसे महज 3 विश्व कप (2015, 2019, 2023) में ही पार कर लिया है. सचिन ने 6 विश्व कप में कुल 6 शतक ठोके थे, जबकि रोहित ने 3 वर्ल्ड कप खेलकर 7 शतक लगा दिए हैं. वह पूरी दुनिया में वनडे विश्व कप में शतकों का अंबार लगाने के मामले में नंबर 1 पर हैं.

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रोहित ने वनडे विश्व कप में क्या किया?

रोहित ने अपना पहला वनडे विश्व कप 2015 में खेला था. तब से लेकर अब तक वे इस टूर्नामेंट के केवल 28 मुकाबलों में 7 शतक जड़ चुके हैं. साल 2019 के विश्व कप में तो उन्होंने 5 शतक लगाकर तहलका मचा दिया था. जिस रफ्तार से 'हिटमैन' खेल रहे हैं, उम्मीद है कि साल 2027 के अगले विश्व कप में भी वे अपने इस रिकॉर्ड को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. रोहित का पूरा फोकस अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप खेलने पर है. इसके लिए उन्होंने फिटनेस भी हासिल कर ली है.

वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट

  1. रोहित शर्मा (IND) 7 शतक
  2. डेविड वॉर्नर (AUS) 6 शतक
  3. सचिन तेंदुलकर (IND) 6 शतक
  4. कुमार संगकारा (SL) 5 शतक
  5. विराट कोहली (IND) 5 शतक
  6. रिकी पोंटिंग (AUS) 5 शतक
  7. सौरव गांगुली (IND) 4 शतक
  8. एबी डिविलियर्स (SA) 4 शतक
  9. मार्क वॉ (AUS) 4 शतक
  10. तिलकरत्ने दिलशान (SL) 4 शतक

विराट कोहली किस नंबर पर?

वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित नंबर 1 पर हैं. सचिन दूसरे, जबकि तीसरे नंबर पर डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने 3 विश्व कप में कुल 6 सेंचुरी मारी हैं. विराट कोहली का नाम 5वें नंबर पर आता है, जिन्होंने अब तक 5 सेंचुरी लगाई हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 में मोटा पैसा लेने वाले 3 विदेशी धुरंधर फ्लॉप... इन 3 टीमों को लगा 60 करोड़ का चूना! KKR तो कहीं की नहीं रही

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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