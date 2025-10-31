Smriti Mandhana: निकल गया बड़ा मौका, मंधाना कर देतीं ये कमाल तो दुनिया करती सलाम, अब सिर्फ पछतावा होगा

Women's ODI World Cup, Smriti Mandhana: इन दिनों भारत-श्रीलंका में महिला वनडे विश्व कप 2025 की धूम है. 8 टीमों के बीच हुआ ये टूर्नामेंट आखिरी पड़ाव पर है और दोनों फाइनलिस्ट तय हो चुकी हैं. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 नवंबर को फाइनल होगा. इस सीजन टीम इंडिया के लिए बाएं हाथ की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन वो एक महारिकॉर्ड अपने नाम करने से चूक गईं. उनके हाथ से बड़ा मौका निकल गया. अब वो सिर्फ इस महारिकॉर्ड की बराबरी कर सकती हैं, जो बेहद मुश्किल लग रहा है. मंधाना से मिस हो गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

मंधाना जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड को मिस कर गईं वो महिला वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का है. वो इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकती थीं. इसके लिए उनके पास पूरा विश्व कप था. पिछले 8 मैचों में अगर वो 3 शतक बना देतीं तो फिर यह रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता है, लेकिन मंधाना इस सीजन लीग स्टेज के 7 मैचों में इकलौता शतक लगा सकीं. अभी भी उन्हें 2 शतक लगाने थे, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बल्ले से सिर्फ 24 रन आए.

अब सिर्फ बराबरी करने का मौका

अब स्मृति मंधाना के पास सिर्फ फाइनल मैच बचा है, जिसमें वो शतक लगाने के बाद भी ये रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर सकतीं. हां इतना जरूरी है कि अगर सेंचुरी आई तो वो इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग की बराबरी कर सकती हैं, जिन्होंने पूरे करियर में 15 शतक जमाए थे. मंधाना के नाम 14 सेंचुरी दर्ज हैं. अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाली खिताबी भिड़ंत में वो यह कमाल कर पाती हैं या नहीं.

इस विश्व कप में किसके खिलाफ आया है इकलौता शतक?

महिला वनडे विश्व कप 2025 में मंधाना के बल्ले से जो इकलौता शतक आया है वो 24वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था. सेमीफाइनल के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए यह काफी अहम मैच था, लेकिन अंत में भारतीय टीम बाजी मारने में सफल रही थी. मंधाना ने 134 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के जड़ते हुए 122 रनों की पारी खेली थी. यह उनके करियर का 14वां शतक था, जिसके दम पर टीम इंडिया मैच जीती थी. इस सेंचुरी ने मंधाना को महिला ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाली बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान दिलाया था.

महिला् वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वालीं बल्लेबाज

मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 15 शतक

स्मृति मंधाना (भारत)- 14 शतक

सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड) - 13 शतक

टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड)- 12 शतक

नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)- 10 शतक

वनडे विश्व कप 2025 में कैसा रहा मंधाना का प्रदर्शन?

वनडे विश्व कप 2025 में स्मृति मंधाना के प्रदर्शन की बात करें तो वो दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर हैं. उन्होंने 8 मैचों में 55.57 की औसत से 389 रन किए हैं. जिसमें 9 छक्के और 42 चौके शामिल हैं. पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलबार्ट हैं, जिन्होंने 8 मैचों में 676.14 की दमदार औसत से 470 रन किए हैं. यह दोनों ही खिलाड़ी फाइनल में एक बार फिर मैदान पर उतरेंगी.

