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जो रूट का महारिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर शुभमन गिल, गॉल टेस्ट में शतक जड़ते ही बन जाएंगे नंबर-1

रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद साल 2025 में इंग्लैंड दौरे से पहले शुभमन गिल ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली. भारतीय कप्तान ने बल्ले से तो शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम के नतीजे मिले-जुले रहे हैं. शुभमन गिल की कप्तानी में खेले गए 9 टेस्ट मैचों में से टीम ने 5 जीते हैं, तीन हारे हैं और एक मैच ड्रॉ रहा है.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 13, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:34 AM IST
जो रूट का महारिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर शुभमन गिल, गॉल टेस्ट में शतक जड़ते ही बन जाएंगे नंबर-1
Image Credit: IND vs SL (AI Generated Image)

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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