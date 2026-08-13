जो रूट का महारिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर शुभमन गिल, गॉल टेस्ट में शतक जड़ते ही बन जाएंगे नंबर-1

India vs Sri Lanka Test: टीम इंडिया के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का एक महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. शुभमन गिल के पास इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को पछाड़ते हुए नंबर-1 बनने का मौका है. बता दें कि शुभमन गिल यह बड़ा रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान बनाएंगे. भारत और श्रीलंका के बीच इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज की बहुत अहमियत है.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के लिए इस सीरीज में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है, लेकिन जीत किसी एक ही देश की होगी. शुभमन गिल के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की मौजूदा साइकल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बनने का मौका है. शुभमन गिल अगर श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में शतक ठोक देते हैं, तो वह इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को पछाड़ देंगे.
शुभमन गिल इसी के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की मौजूदा साइकल में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल शुभमन गिल और जो रूट 5-5 शतकों के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से नंबर-1 पर हैं. शुभमन गिल अगर एक और शतक जड़ते हैं, तो वह जो रूट से भी आगे निकलते हुए 6 शतकों के साथ नंबर-1 पर काबिज हो जाएंगे. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) में जो रूट ने 13 टेस्ट मैचों में 5 शतक और शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैचों में 5 शतक ठोके हैं.
1. शुभमन गिल (भारत) - 5 शतक
2. जो रूट (इंग्लैंड) - 5 शतक
3. टॉम लैथम (न्यूजीलैंड) - 4 शतक
4. नजमुल हुसैन शान्तो (बांग्लादेश) - 3 शतक
5. डेवॉन कॉनवे (न्यूजीलैंड) - 3 शतक
6. ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) - 3 शतक
7. यशस्वी जायसवाल (भारत) - 3 शतक
8. केएल राहुल (भारत) - 3 शतक
9. शाई होप (वेस्टइंडीज) - 3 शतक
10. पथुम निसांका (श्रीलंका) - 2 शतक
शुभमन गिल ने टेस्ट कप्तान के तौर पर अभी तक भारत के लिए 9 टेस्ट मैच खेले हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 15 पारियों में 82.77 की औसत से 1076 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 269 रन रहा है. टेस्ट कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 6 शतक और 1 अर्धशतक लगाए हैं.
टेस्ट क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज शुभमन गिल ने भारत के लिए अभी तक कुल 41 टेस्ट मैचों की 74 पारियों में 43.66 की औसत से 2969 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए अभी तक एक दोहरे शतक समेत 11 शतक और 8 अर्धशतक ठोके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई 2025 में भारत के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में 269 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी.