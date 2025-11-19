IPL का अमर रिकॉर्ड , इस भारतीय बल्लेबाज ने ठोका था पहला शतक, सदियों तक किया जाएगा याद

इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट जगत की एक ऐसी लीग है, जो की पूरी दुनिया भर में अपने रोमांच के लिए मशहूर है. 3 घंटे का टी20 मैच रोमांच से भरपूर लोगों को खूब भाता है. यहां कई सारे रिकॉर्ड बनते हैं, तो कई सारे बिगड़ते भी रहते हैं. इस लीग ने क्रिकेट जगत को एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे स्टार भारतीय खिलाड़ी के बारे में, जिसने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कराया है. इस स्टार बल्लेबाज ने एक ऐसा कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किया है, जिसे तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के बस का नहीं. आज भी रिकॉर्ड बुक में सुनहरे अक्षरों में इस स्टार भारतीय खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ है.

मनीष पांडे

गौरतलब है हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार बल्लेबाज मनीष पांडे के बारे में. साल 2009 में आईपीएल के दूसरे संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए मनीष ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ तूफानी पारी खेलते हुए बतौर भारतीय बल्लेबाज आईपीएल इतिहास की पहली सेंचुरी लगाई थी. आईपीएल इतिहास में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए पर ये कारनामा कोई नहीं कर पाया. 'MR IPL' नाम से सुरेश रैना का उन दिनों जलवा हुआ करता था, अपनी ताबड़तोड़ पारियों से वह खूब जलवा बिखेरते थे, लेकिन वह भी ये कारनामा करने में नाकामयाब रहे.

रच दिया इतिहास

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए पहली पारी में मनीष पांडे ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 114 रनों की धमाकेदार पारी खेलते ही रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया. 21 मई 2009 को खेले गए इस मुकाबले को आरसीबी ने 12 रनों के अंतर से अपने नाम किया था. शतकीय पारी खेलने वाले मनीष को मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया.

रातों रात मिला नाम

मनीष की इस जोरदार पारी की बाद उन्हें रातों-रात खूब नाम मिला. उन्होंने आगे चलकर केकेआर के लिए कई शानदार पारियां खेली और आगे चलकर वह टीम इंडिया के लिए भी खेले. पांडे ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक भी ठोका है. इन सबके बावजूद मनीष आईपीएल में दोबारा शतक नहीं लगा पाए और टीम इंडिया में भी ज्यादा दिन तक नहीं खेले और वह एक गुमनाम से स्टार बनकर रह गए.

