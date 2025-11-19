Advertisement
trendingNow13009920
Hindi Newsक्रिकेट

IPL का अमर रिकॉर्ड , इस भारतीय बल्लेबाज ने ठोका था पहला शतक, सदियों तक किया जाएगा याद

इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट जगत की एक ऐसी लीग है, जो की पूरी दुनिया भर में अपने रोमांच के लिए मशहूर है. 3 घंटे का टी20 मैच रोमांच से भरपूर लोगों को खूब भाता है.इस स्टार बल्लेबाज ने एक ऐसा कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किया है, जिसे तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के बस का नहीं. आज भी रिकॉर्ड बुक में सुनहरे अक्षरों में इस स्टार भारतीय खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 19, 2025, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Manish Pandey
Manish Pandey

इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट जगत की एक ऐसी लीग है, जो की पूरी दुनिया भर में अपने रोमांच के लिए मशहूर है. 3 घंटे का टी20 मैच रोमांच से भरपूर लोगों को खूब भाता है. यहां कई सारे रिकॉर्ड बनते हैं, तो कई सारे बिगड़ते भी रहते हैं.  इस लीग ने क्रिकेट जगत को एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे स्टार भारतीय खिलाड़ी के बारे में, जिसने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कराया है. इस स्टार बल्लेबाज ने एक ऐसा कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किया है, जिसे तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के बस का नहीं. आज भी रिकॉर्ड बुक में सुनहरे अक्षरों में इस स्टार भारतीय खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ है.

मनीष पांडे
गौरतलब है हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार बल्लेबाज मनीष पांडे के बारे में. साल 2009 में आईपीएल के दूसरे संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए मनीष ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ तूफानी पारी खेलते हुए बतौर भारतीय बल्लेबाज आईपीएल इतिहास की पहली सेंचुरी लगाई थी.  आईपीएल इतिहास में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए पर ये कारनामा कोई नहीं कर पाया. 'MR IPL' नाम से सुरेश रैना का उन दिनों जलवा हुआ करता था, अपनी ताबड़तोड़ पारियों से वह खूब जलवा बिखेरते थे, लेकिन वह भी ये कारनामा करने में नाकामयाब रहे.

रच दिया इतिहास
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए पहली पारी में मनीष पांडे ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 114 रनों की धमाकेदार पारी खेलते ही रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया. 21 मई 2009 को खेले गए इस मुकाबले को आरसीबी ने 12 रनों के अंतर से अपने नाम किया था. शतकीय पारी खेलने वाले मनीष को मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

रातों रात मिला नाम
मनीष की इस जोरदार पारी की बाद उन्हें रातों-रात खूब नाम मिला. उन्होंने आगे चलकर केकेआर के लिए कई शानदार पारियां खेली और आगे चलकर वह टीम इंडिया  के लिए भी खेले. पांडे ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक भी ठोका है. इन सबके बावजूद मनीष आईपीएल में दोबारा शतक नहीं लगा पाए और टीम इंडिया में भी ज्यादा दिन तक नहीं खेले और वह एक गुमनाम से स्टार बनकर रह गए.

ये भी पढ़ें: IPL में गेंदबाजी का 'किंग'..., खूंखार बॉलिंग के दम पर काटी थी पूरे सीजन गदर, देखें पूरा रिकॉर्ड

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Manish Pandey

Trending news

नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन