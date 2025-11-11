Advertisement
1 गेंद पर 286 रन! क्रिकेट का सबसे असंभव रिकॉर्ड, जिसे 130 साल से कोई नहीं तोड़ पाया; राइफल नहीं चलती तो 300 हो जाता पार!

286 runs in 1 ball: क्रिकेट के इतिहास में 15 जनवरी, 1894 को एक अविश्वसनीय घटना घटी थी. विक्टोरिया और 'स्क्रैच XI' के बीच मैच की पहली ही गेंद पर, जब गेंद मैदान के बीच एक पेड़ में फंस गई, तब बल्लेबाजों ने दौड़-दौड़कर एक ही गेंद पर 286 रन बना डाले थे. अंपायर ने गेंद को खोया घोषित नहीं किया, जिससे बल्लेबाजों को इतिहास रचने का मौका मिला.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:21 PM IST
1 गेंद पर 286 रन! क्रिकेट का सबसे असंभव रिकॉर्ड, जिसे 130 साल से कोई नहीं तोड़ पाया; राइफल नहीं चलती तो 300 हो जाता पार!

Cricket World Records: क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, जहां हर गेंद पर इतिहास बदल सकता है. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा मैच भी हुआ है जब एक ही गेंद पर 286 रन बन गए थे? यह बात किसी कहानी या मजाक जैसी लग सकती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. बता दें कि यह घटना 15 जनवरी, 1894 की है, जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉनबरी मैदान पर विक्टोरिया और 'स्क्रैच XI' (ऑस्ट्रेलिया की एक टीम) के बीच एक मैच खेला जा रहा था.

गेंद फंसी पेड़ पर, दौड़ते रहे बल्लेबाज
यह रिकॉर्ड किसी बल्लेबाज की ताकत से नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब स्थिति की वजह से बना था. मैच की शुरुआत हुई और पहली ही गेंद पर बल्लेबाज ने एक शानदार शॉट मारा. गेंद मैदान के बाहर जाने के बजाय, मैदान के बीच में खड़े एक विशाल 'जराह' के पेड़ पर जाकर फंस गई.

नियम का पेंच
क्रिकेट के नियमों के अनुसार, गेंद को तब तक 'खोया हुआ' (Lost Ball) घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक वह मैदान पर मौजूद फील्डरों को दिखाई न दे. चूंकि गेंद पेड़ पर फंसी हुई दिख रही थी, इसलिए अंपायरों ने उसे 'खोया हुआ' घोषित करने से मना कर दिया.

6 किलोमीटर की दौड़
इसका फायदा उठाते हुए क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों ने रन भागना शुरू कर दिया. फील्डिंग करने वाली टीम के खिलाड़ी हताश होकर एक-दूसरे को देखते रहे. कहा जाता है कि जब तक गेंद पेड़ पर फंसी रही, दोनों बल्लेबाजों ने एक-दूसरे की क्रीज के बीच लगातार दौड़ते हुए लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और एक-एक करके कुल 286 रन बटोर लिए.

राइफल से मारकर गिराई गई गेंद
फील्डिंग टीम ने इस अजीब स्थिति से निकलने की हर कोशिश की. कुछ खिलाड़ियों ने पेड़ काटकर गेंद निकालने की कोशिश के लिए कुल्हाड़ी मंगवाने की सोची, लेकिन उन्हें कुल्हाड़ी नहीं मिली. आखिरकार, किसी ने मैदान के बाहर से एक राइफल (Rifle) मंगवाई और गेंद पर निशाना लगाकर उसे पेड़ से नीचे गिराया गया. जब गेंद नीचे गिरी, तब तक विक्टोरिया के बल्लेबाज 286 रन भाग चुके थे. हताश फील्डरों ने गेंद को पकड़ने की भी कोशिश नहीं की. अनोखी बात यह है कि विक्टोरिया टीम ने इसी 286 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित भी कर दी थी. अगर राइफल से गेंद नहीं गिरती तो 300 से ज्यादा भी स्कोर बन सकता था.

इस मैच की जानकारी का इकलौता स्रोत उस समय के एक अंग्रेजी अखबार 'पॉल मॉल गैजेट' (Pall Mall Gazette) को माना जाता है, जिसने यह अनोखी खबर छापी थी. यह रिकॉर्ड आज भी क्रिकेट के सबसे मजेदार और अटूट रिकॉर्ड में से एक है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

286 runs in 1 ball, Cricket world records, cricket news, sports news

