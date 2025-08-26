37 छक्के और 349 रन.. टी20 क्रिकेट में बन गया असंभव रिकॉर्ड, बेबसी में घंटों तड़पते रहे गेंदबाज
37 छक्के और 349 रन.. टी20 क्रिकेट में बन गया असंभव रिकॉर्ड, बेबसी में घंटों तड़पते रहे गेंदबाज

Unique Cricket Records: मॉडर्न क्रिकेट में टी20 फॉर्मेट को खूब पसंद किया जा रहा है. 20-20 ओवर के मुकाबले में चौकों-छक्कों का शोर चरम पर दिखता है. लेकिन साल साल-दर-साल ये फॉर्मेट गेंदबाजों के लिए खौफनाक होता नजर आ रहा है. इसका अंदाजा टी20 फॉर्मेट में बने 349 रन के अविश्वसनीय रिकॉर्ड से आप लगा सकते हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:37 AM IST
IPL में भी नहीं बने 300 रन

आईपीएल में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं. लेकिन अभी तक इस लीग में 300 का आंकड़ा किसी भी टीम ने नहीं छुआ है. आईपीएल का हाईएस्ट टोटल 287 रन का है जो आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बनाया था. लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक ऐसी टीम थी जिसने टी20 फॉर्मेट में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसपर विश्वास करना भी मुश्किल है. 

एक बल्लेबाज ने ठोका शतक

दिसंबर 2024 में बढ़ौदा और सिक्किम के बीच मुकाबला खेला जा रहा था. इस मैच में बढ़ौदा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ओपनर शाश्वत रावत और अभिमन्यु सिंह ने आते ही तूफान मचा दिया. शाश्वत ने महज 16 गेंद में 4 छक्कों और इतने ही चौकों की बदौलत 43 रन की पारी खेली जबकि अभिमन्यु ने 17 गेंद में 53 रन ठोके. अभिमन्यु की पारी में 5 छक्के और 4 चौके देखने को मिले थे. 

भानू ने मचाया हाहाकार

ओपनर्स के विकेट के बाद राहत मिल ही पाई थी कि भानू ने सिक्किम के गेंदबाजों को रिमांड पर ले लिया. भानू ने महज 51 गेंद में 134 रन की पारी खेली जिसमे 15 छक्के जबकि 5 चौके ठोके. इतना ही नहीं, चौथे नंबर पर शिवालिक शर्मा ने 17 गेंद में 55 रन ठोके जिसमें 6 छक्के और 3 चौके शामिल रहे. इसके अलावा 5वें नंबर पर भी एक बल्लेबाज ने 16 गेंद में 50 रन की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके दिखे. 

बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

बढ़ौदा की बल्लेबाजी के दौरान सिक्किम के गेंदबाज आसमान ही ताकते रहे. इस मैच में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. आज तक किसी भी टी20 मैच में 349 रन का टोटल देखने को नहीं मिला है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रिकॉर्ड कब तक वर्ल्ड क्रिकेट में कायम रहता है. 

author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

;