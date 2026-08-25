Explained: टेस्ट किकेट में सबसे ज्यादा बार इनिंग्स डिक्लेयर करने वाले भारतीय कप्तान, टॉप पर 85 शतक ठोकने वाले दिग्गज का नाम

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 9 विकेट गंवाकर 509 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने सबसे ज्यादा रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 193 गेंद पर 117 रन बनाए. इसके अलावा नंबर-7 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी शानदार शतक जड़ा और 177 गेंद पर नाबाद 115 रन ठोक डाले. कप्तान शुभमन गिल ने इसके बाद भारतीय टीम की पारी घोषित कर दी.
टेस्ट क्रिकेट में यह पांचवां मौका रहा, जब शुभमन गिल ने बतौर टेस्ट कप्तान भारत की पारी घोषित की है. शुभमन गिल ने जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट की दूसरी पारी 427/6 के स्कोर पर घोषित की थी. इसके बाद शुभमन गिल ने अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स 448/5 के स्कोर पर डिक्लेयर की थी. शुभमन गिल ने इसके बाद अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट की पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की थी.
शुभमन गिल ने फिर जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ चंडीगढ़ टेस्ट की पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित की थी. शुभमन गिल ने अब अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट की पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित कर दी. अगर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार इनिंग्स डिक्लेयर करने वाले भारतीय कप्तान की बात करें तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है. विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 29 बार पारी घोषित की है. विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक ठोक चुके हैं. विराट कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है. टीम इंडिया को विराट कोहली की कप्तानी में 40 टेस्ट मैचों में जीत और 17 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 11 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं.
विराट कोहली ने बतौर टेस्ट कप्तान 68 मैचों की 113 पारियों में 54.80 की औसत के साथ 5864 रन बनाए थे, जिसमें 20 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली का कप्तान रहते हाईएस्ट टेस्ट स्कोर नाबाद 254 रन रहा है. विराट कोहली के बाद इस लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है. महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में 15 बार पारी घोषित की है. महेंद्र सिंह धोनी ने 60 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है. टीम इंडिया को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 27 टेस्ट मैचों में जीत और 18 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 15 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं.
महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर टेस्ट कप्तान 60 मैचों की 96 पारियों में 40.64 की औसत के साथ 3454 रन बनाए थे, जिसमें 5 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं. महेंद्र सिंह धोनी का कप्तान रहते हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 224 रन रहा है. सौरव गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट में 14 बार पारी घोषित की है. सौरव गांगुली ने 49 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है. टीम इंडिया को सौरव गांगुली की कप्तानी में 21 टेस्ट मैचों में जीत और 13 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 15 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं.
सौरव गांगुली ने बतौर टेस्ट कप्तान 49 मैचों की 75 पारियों में 37.66 की औसत के साथ 2561 रन बनाए थे, जिसमें 5 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं. सौरव गांगुली का कप्तान रहते हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 239 रन रहा है. टेस्ट किकेट में सबसे ज्यादा बार इनिंग्स डिक्लेयर करने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में सौरव गांगुली के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन (11 बार), सुनील गावस्कर (10 बार), राहुल द्रविड़ - (9 बार), कपिल देव - (7 बार), रोहित शर्मा- (5 बार), शुभमन गिल- (5 बार) के नाम आते हैं.
1. विराट कोहली - 29
2. महेंद्र सिंह धोनी - 15
3. सौरव गांगुली - 14
4. मोहम्मद अजहरुद्दीन - 11
5. सुनील गावस्कर - 10
6. राहुल द्रविड़ - 9
7. कपिल देव - 7
8. रोहित शर्मा - 5
9. शुभमन गिल - 5