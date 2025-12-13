2025 का सबसे खूंखार बॉलर...35 मैचों में चटका डाले 72 विकेट...आसपास भी नहीं टिकते कुलदीप-बुमराह

Most International wickets in 2025: साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 12वां यानी आखिरी महीना चल रहा है. कुछ दिनों बाद ये साल भी एक इतिहास बन जाएगा. 2025 में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में गेंदबाजों का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है. सबसे ज्यादा विकेट लेने की रेस में जो गेंदबाज आगे रहा, वो न्यूजीलैंड से आता है. जसप्रीत बुमराह टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं. नंबर 1 पर मौजूद खिलाड़ी का नाम जैकब डफी है, जिन्होंने पूरे साल अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया.

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में घातक गेंदबाजी का कहर बरपाया और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने. उनके अलावा जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और बहरीन के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. हैरानी की बात यह रही कि भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. सबसे पहले जानते हैं कि जैकब डफी कौन हैं और उसके बाद टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट भी देखेंगे.

कौन हैं जैकब डफी?

जैकब डफी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं, जो दाएं हाथ से घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं. यह साल उनके नाम रहा है. 1 अगस्त 1994 को जन्मा ये खिलाड़ी 31 साल का हो गया है. दाएं हाथ से राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करने वाले जैकब न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं. आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी में भी उन्होंने अपना नाम दिया है.

कैसा है जैकब डफी का क्रिकेट करियर?

जैकब डफी ने 3 टेस्ट में कुल 16 विकेट निकाले. 19 वनडे में वो 35 विकेट ले चुके हैं, जबकि टी20 के 38 मैचों में 52 शिकार किए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 111 मैचों में 334 शिकार किए थे. 2025 उनके करियर का बेस्ट साल साबित हुआ है. इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने काफी नाम कमाया. डफी ने 2020 में टेस्ट डेब्यू किया था, जबकि 2022 में उन्हें वनडे टीम में जगह मिली थी. फिर इसी साल यानी 2025 में टी20 में भी डेब्यू किया और तीनों फॉर्मेट में जलवा दिखाने में सफल रहे. पूरी दुनिया में उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल सबसे ज्यादा 72 विकेट दर्ज हैं, ये आंकड़ा बताता है कि वो कीवी टीम के लिए मजबूत हथियार बन रहे हैं.

2025 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले बॉलर (Most International wickets in 2025)

जैकब डफी- न्यूजीलैंड के लिए 35 मैच खेले और 72 विकेट झटके. ब्लेसिंग मुजाराबानी- जिम्बाब्वे के लिए 31 मैचों में 65 विकेट अपने नाम किए. मैट हेनरी-दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 27 मैच खेलते हुए 65 विकेट चटकाए. अली दाऊद- बहरीन के लिए 36 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 59 विकेट लिए. कुलदीप यादव- भारत के लिए 24 मैचों में 58 शिकार किए.

