चवन्नी के टप्पे पर गेंद फेंकने वाले घातक गेंदबाज, वनडे करियर का पहला ओवर ही डाला मेडन
क्रिकेट

चवन्नी के टप्पे पर गेंद फेंकने वाले घातक गेंदबाज, वनडे करियर का पहला ओवर ही डाला मेडन

Unique Cricket Records: एक गेंदबाज के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मेडन ओवर फेंकना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. अगर कोई गेंदबाज अपने करियर के पहले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में अपना पहला ही ओवर मेडन फेंक दे तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. भारत के 8 धाकड़ गेंदबाजों ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर के पहले ही मैच में पहला ही ओवर मेडन फेंका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 07, 2025, 09:16 AM IST
चवन्नी के टप्पे पर गेंद फेंकने वाले घातक गेंदबाज, वनडे करियर का पहला ओवर ही डाला मेडन

Unique Cricket Records: एक गेंदबाज के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मेडन ओवर फेंकना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. अगर कोई गेंदबाज अपने करियर के पहले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में अपना पहला ही ओवर मेडन फेंक दे तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. भारत के 8 धाकड़ गेंदबाजों ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर के पहले ही मैच में पहला ही ओवर मेडन फेंका है. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 8 स्टार गेंदबाजों पर-

1. प्रवीण कुमार

भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने 30 नवंबर 2007 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला ही ओवर मेडन फेंका था.

2. आशीष नेहरा

भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने 24 जून 2001 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला ही ओवर मेडन फेंका था.

3. भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार ने 30 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला ही ओवर मेडन फेंका था.

4. मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी ने 6 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला ही ओवर मेडन फेंका था.

5. जयदेव उनादकट

भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने 24 जुलाई 2013 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला ही ओवर मेडन फेंका था.

6. मुकेश कुमार

भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने 27 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला ही ओवर मेडन फेंका था.

7. सुदीप त्यागी

भारतीय तेज गेंदबाज सुदीप त्यागी ने 27 दिसंबर 2009 को श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला ही ओवर मेडन फेंका था.

8. टीनू योहन्नान

भारतीय तेज गेंदबाज टीनू योहन्नान ने 29 मई 2002 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला ही ओवर मेडन फेंका था.

