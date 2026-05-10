ODI में डेब्यू का इंतजार कर रहा भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज, अकेले 300 रन मारने का रखता है दम!

भारतीय क्रिकेट टीम में फिलहाल कई ऐसे युवा सितारें हैं जो आने वाले 5-10 सालों तक विश्व क्रिकेट पर राज करेंगे. हाल ही में टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम किया था. आईपीएल 2026 में भी भारत की युवा ब्रिगेड धमाल मचा रही है. कुछ ऐसे होनहार क्रिकेटर्स भी हैं, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में तो जौहर दिखा दिया है, लेकिन एकदिवसीय क्रिकेट में मौके का इंतजार कर रहे हैं. इस रेस में खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टॉप पर हैं. मौजूदा समय में अभिषेक विश्व क्रिकेट के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो वो ODI में भी बल्ले की चमक से भारत का नाम रोशन कर सकते हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा 2 शतक और 10 फिफ्टी जड़ चुके हैं. IPL में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 135 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

अभिषेक शर्मा को अब ODI में मिलेगा मौका?

टी20 क्रिकेट में तहलका मचाने के बाद अब अभिषेक शर्मा की नजर एकदिवसीय क्रिकेट पर होगी. अगले साल 50-ओवर वर्ल्ड कप भी होना है और अभिषेक मेगा इवेंट में टीम इंडिया का हिस्सा बनना चाहेंगे. वो पिछले दो सालों से क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में धमाका कर रहे हैं. वो दिन दूर नहीं जब उनके लिए ODI का दरवाजा भी खुलेगा. 50-ओवर फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा भारत के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकते हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज के पास रोहित शर्मा की तरह शुरुआत से लेकर आखिरी तक गेंदबाजों को तहस-नहस करने की क्षमता है.

रोहित का महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अभिषेक शर्मा

भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल में 3 डबल सेंचुरी ठोकने का महारिकॉर्ड दर्ज है. वहीं हिटमैन ने 2014 में ईडन गार्डन्स मैदान पर रनों की सुनामी लाते हुए श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की करिश्माई पारी खेली थी, जो ODI क्रिकेट में किसी बल्लेबाज द्वारा उच्चतम स्कोर है. ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे हर युवा बल्लेबाज तोड़ने का सपना देखता है. अभिषेक शर्मा में वो काबिलियत दिखती है. अगर वो ODI क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए 40 या 45 ओवर तक टिक गए तो रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड टूट सकता है. अभिषेक फ्यूचर में एकदिवसीय क्रिकेट में 300 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन सकते हैं.

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अभिषेक शर्मा का T20 करियर

25 साल के अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं. अब वो एक स्तर आगे बढ़कर ODI में धमाका करने को बेताब होंगे. उनके दिमाग में अगला वर्ल्ड कप भी होगा. अगर टीम मैनेजमेंट उनपर भरोसा दिखाती है तो इस फॉर्मेट में भी सुपरहिट हो सकते हैं. पंजाब के खिलाड़ी ने अभी तक टी20 में 192 मुकाबले खेले हैं. 175.71 की शानदार स्ट्राइक रेट से 5,716 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 35 अर्धशतक शामिल है. अभिषेक शर्मा टी20 में भारत की तरफ से सबसे अधिक शतक ठोकने वाले बल्लेबाज भी हैं. इस मामले में उन्होंने महान बल्लेबाज विराट कोहली की बराबरी की है, जिनके नाम भी 9 सेंचुरी है.