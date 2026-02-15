अभिषेक शर्मा से भी खतरनाक बल्लेबाज, T20I में ठोका 27 गेंद पर शतक, उड़ाए 18 छक्के, हरियाणा से गहरा नाता

Advertisement
भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 27 गेंदों में शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 15, 2026, 11:57 AM IST
भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 27 गेंदों में शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है. बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक बनाने वाला ये क्रिकेटर भले ही एस्टोनिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, लेकिन वह भारत में जन्मा है. इस खूंखार बल्लेबाज का हरियाणा से गहरा नाता है. यह बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान के नाम पर दर्ज है. साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट इस दौरान 351.21 था.

18 छक्के और 6 चौके उड़ाए

साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. एपिस्कोपी में खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में साइप्रस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 191/7 का स्कोर खड़ा किया. साइप्रस ने एस्टोनिया को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट दिया. जवाब में एस्टोनिया ने 13 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 194 रन बनाते हुए 42 गेंदें बाकी रहते 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली. अभिषेक शर्मा की बात करें तो उनके नाम 37 गेंद पर T20I शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है.

हरियाणा के रहने वाले हैं साहिल चौहान

साहिल चौहान हरियाणा के मनकपुर देवीलाल गांव (पिंजौर) से ताल्लुक रखते हैं. साहिल चौहान का जन्म 19 फरवरी 1992 को हुआ था. क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए साहिल चौहान एस्टोनिया चले गए थे. एक इंटरव्यू के दौरान साहिल चौहान ने कहा, 'मेरे चाचा की वजह से मैं एस्टोनिया आया. उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट का व्यवसाय है और मैं वहीं काम करता हूं. मैंने 2019 में यहां खेलना शुरू किया. मैं बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैंने एस्टोनिया में क्रिकेट के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू किया और मुझे टीम से संपर्क करने की जानकारी मिली और मैंने उन्हें फोन किया. मैंने पूछा, 'क्या आप क्रिकेट खेलते हैं?' उन्होंने जवाब दिया, 'हाँ'. इस तरह मैंने यहां क्रिकेट खेलना शुरू किया.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026Unique Cricket Record

