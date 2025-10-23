इन 3 कप्तानों ने झुकाया है भारत को बार-बार, ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा मैच गंवाने वाले कप्तान

क्रिकेट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फॉर्मेट वनडे क्रिकेट है. लोग इसे खूब इंजॉय करते हैं. इन दिनों भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने के लिए गई है. वनडे क्रिकेट इतिहास में कई सफल टीमें रही हैं.साथ ही कई सफल कप्तान भी रहे हैं. जब-जब बात भारत के सफलतम कप्तानों की होती है सबसे पहले नाम महेंद्र सिंह धोनी का आता है. धोनी ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया है शायद ही कोई कर पाएगा. उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 विश्व कप, वनडे विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी सभी जीतने का इतिहास कायम किया है, लेकिन भारत के वनडे क्रिकेट इतिहास में एक ऐसे भी कप्तान रहे हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को सबसे ज्यादा बार हराया है. आज हम जानेंगे ऐसे ही 3 भारतीय कप्तानों के बारे में.

मोहम्मद अजहरुद्दीन

गौरतलब है धोनी या गांगुली नहीं बल्कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारतीय टीम को वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार हराया है. बतौर कप्तान उनके नाम सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने धोनी के बाद टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी की है.अजहर ने भारतीय टीम की बागडोर 174 मैचों में संभाली है. इस दौरान टीम इंडिया ने 90 मैच जीते हैं और 76 में हार का सामना करना पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

एमएस धोनी

लिस्ट में दूसरा नाम भारत के महानतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का है. धोनी ने सबसे ज्यादा 200 मैचों में टीम इंडिया के लिए कप्तानी की है. इस दौरान भारत 110 बार जीत पाया है.वहीं, 74 बार हार का सामना करना पड़ा है. धोनी बतौर कप्तान टीम इंडिया को सबसे ज्यादा मैच हराने वाले अजहरुद्दीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं.



सौरव गांगुली

लिस्ट में तीसरा नाम 'दादा' के नाम से मशहूर भारत के तीसरे सबसे बड़े वनडे कप्तान सौरव गांगुली का है. गांगुली ने भारतीय टीम के लिए 146 मैचों में कप्तानी की है. इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया को 76 मैच जिताए हैं जबकि 65 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. वह वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच हारने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं.

ये भी पढ़ें: ODI क्रिकेट में रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत, दुनिया की ये टीम है नंबर 1, लिस्ट में टीम इंडिया का जलवा