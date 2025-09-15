टी20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के 5 खिलाड़ी, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

टी20 क्रिकेट में रोजाना तरह-तरह के रिकॉर्ड बनते हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं. इस प्रारुप में बल्लेबाज आते संग ही लंबे-लंबे गगनचुंबी छक्के जड़ने की फिराक में रहते हैं. टी20 फॉर्मेट में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जो लगातार लंबे समय तक खेलते हुए अपनी मौजूदगी से नया इतिहास रचते हैं. ऐसे में हम आज आपको उन 5 खिलाड़ी खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का कारनामा किया है.

रोहित शर्मा

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम है. रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट इतिहास के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. रोहित ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2007 में की और अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला. इस दौरान उन्होंने 159 टी20 मैच खेले. रोहित ने अपने टी20 करियर में खेले 159 मैचों में 32.89 की औसत से 4231 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 5 शतक जड़े और उनके करियर का उच्चतम स्कोर 121 रनों का रहा.

पॉल स्टर्लिंग

ऑयरलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल 151 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 3669 रन बनाए और उनके करियर का उच्चतम स्कोर 115 रनों का रहा. स्टर्लिंग ने T20I में एक शतक जमाया है. उन्होंने गेंदबाजी में भी हाथ अजमाते हुए 20 विकेट चटकाए.

जॉज डॉकरेल

लिस्ट में एक और आयरलैंड खिलाड़ी शामिल है . ऑलराउंडर जॉर्ज डॉकरेल ने टी20 इंटरनेशनल करियर में 145 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 1194 रन बनाए और साथ ही 83 विकेट हासिल किए. उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 20 रन पर 4 विकेट का रहा. डॉकरेल ने फिल्डींग भी कारनामा करते हुए 65 कैच लपके.

महम्मदुल्लाह

लिस्ट में चौथे नंबर पर बांग्लादेशी खिलाड़ी महम्मदुल्लाह का नाम है. उन्होंने अपने टी20 करियर में 141 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 2444 रन बनाए हैं. महम्मदुल्लाह ने गेंदबाजी में भी हाथ अजमाते हुए 41 विकेट झटके हैं. उनके करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर 3/10 रन रहा है.

जोस बटलर

दुनिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों में से एक जोस बटलर इस मामले में पांचवें पायदान पर हैं. बटलर ने अपने अभी तक के टी20 इंटरनेशनल करियर में 139 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 3800 रन जमाए हैं और वो जिस तरीके क्रिकेट खेल रहे हैं ये कहना मुश्किल नहीं अभी वो और लंबा खेलेंगा. उनके टी20 करियर का उच्चतम स्कोर 101 रनों का रहा है.