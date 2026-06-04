FIFA World Cup: दुनिया के टॉप-5 देश... जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में किए सबसे ज्यादा गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है. लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. 2026 फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा. अब तक इसके 22 एडिशन्स में ब्राजील की टीम ने सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप में गोल किए हैं. आइए एक नजर डालते हैं, दुनिया के उन टॉप-5 देशों पर, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागे हैं.

1. ब्राजील

फीफा वर्ल्ड कप के सभी 22 एडिशन्स में ब्राजील ने अब तक कुल 114 मैच खेले हैं, जिसमें उसने सबसे ज्यादा 237 गोल दागे हैं. ब्राजील सबसे ज्यादा पांच खिताब जीतने वाला देश है. ब्राजील ने साल 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में यह खिताब जीता था. इस दौरान दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो नजारियो ने सबसे ज्यादा 15 गोल दागे.

2. जर्मनी

जर्मनी ने 20 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला, जिसके 112 मुकाबलों में 232 गोल दागे. साल 1954, 1974, 1990 और 2014 में फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले इस देश के लिए मिरोस्लाव क्लोज ने सबसे ज्यादा 16 गोल किए हैं.

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3. अर्जेंटीना

अर्जेंटीना 18 बार फीफा वर्ल्ड कप में उतर चुका है. अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप में कुल 88 मैच खेले हैं, जिसमें 152 गोल किए. अर्जेंटीना तीन बार फीफा वर्ल्ड कप खिताब (1978, 1986 और 2022) अपने नाम कर चुका है. इस देश के लिए लियोनेल मेसी ने सबसे ज्यादा 13 गोल किए हैं.

4. फ्रांस

फ्रांस ने अभी तक 16 बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, जिसके 73 मुकाबलों में कुल 136 गोल दागे. साल 1998 और 2018 के चैंपियन देश के लिए जस्ट फोंटेन (13) सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं.

5. इटली

18 बार फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले इस देश ने 83 मुकाबलों में 128 गोल किए हैं. इटली ने साल 1934, 1938, 1982 और 2006 का खिताब अपने नाम किया. इटली के लिए सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ियों में क्रिश्चियन विएरी, पाओलो रॉसी, रॉबर्टो बैगियो संयुक्त रूप से टॉप पर हैं, जिन्होंने 9-9 गोल किए.