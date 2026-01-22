रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड टूटा, छक्के जड़ने के मामले में आगे निकल गए अभिषेक शर्मा, नागपुर में रच दिया इतिहास

भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने बुधवार को नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. अभिषेक शर्मा ने भारत को जीत दिलाने में बड़ा रोल निभाया है. बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड को नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 48 रन से हरा दिया. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी.

रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड टूटा

न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों पर 84 रनों की पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने 240 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 8 छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा ने इसी के साथ ही 'हिटमैन' रोहित शर्मा का T20I में एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 बार एक टी20 इंटरनेशनल पारी में 8 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने का कमाल किया है. अभिषेक शर्मा ने यह रिकॉर्ड बनाकर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है.

छक्के जड़ने के मामले में आगे निकल गए अभिषेक शर्मा

रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए 3 बार एक टी20 इंटरनेशनल पारी में 8 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने का कारनामा किया था. अब अभिषेक शर्मा ने इस दिग्गज बल्लेबाज को भी पछाड़ दिया है. रोहित शर्मा के अलावा संजू सैमसन ने भी 3 बार एक टी20 इंटरनेशनल पारी में 8 या उससे ज्यादा छक्के जड़े हैं. सूर्यकुमार यादव ने 2 बार और केएल राहुल ने एक बार एक टी20 इंटरनेशनल पारी में 8 या उससे ज्यादा छक्के जमाए हैं.

एक T20I पारी में 8 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज

1. अभिषेक शर्मा - 4

2. रोहित शर्मा - 3

3. संजू सैमसन - 3

4. सूर्यकुमार यादव - 2

5. केएल राहुल - 1

अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड्स

25 साल के अभिषेक शर्मा की गिनती भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में होती है. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.93 के स्ट्राइक रेट और 37.47 की औसत से 1199 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 7 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 112 चौके और 81 छक्के उड़ाए हैं.