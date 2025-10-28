Advertisement
असंभव: एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले 5 फिसड्डी गेंदबाज, पहले नंबर वाले ने तो खुद को बदनाम कर दिया

क्रिकेट इतिहास में 5 ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंदें डालने का शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया. क्रिकेट के नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 लीगल गेंदें फेंकना अनिवार्य रहता है. 5 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने 1 ओवर में इतनी गेंदें फेंकी, जो कोई सोच भी नहीं सकता.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 28, 2025, 11:16 PM IST
असंभव: एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले 5 फिसड्डी गेंदबाज, पहले नंबर वाले ने तो खुद को बदनाम कर दिया

Unique Cricket Records: क्रिकेट में एक बल्लेबाज के लिए जिस तरह रन आउट होना सबसे ज्यादा निराशाजनक और शर्मनाक होता है, ठीक उसी तरह एक गेंदबाज के लिए एक ओवर में 6 से ज्यादा गेंदें डालना शर्मिंदगी वाली स्थिति होती है. क्रिकेट इतिहास में 5 ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंदें डालने का शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया. क्रिकेट के नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 लीगल गेंदें फेंकना अनिवार्य रहता है. 5 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने 1 ओवर में इतनी गेंदें फेंकी, जो कोई सोच भी नहीं सकता.  

1. बर्ट वेंस (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के स्पिनर बर्ट वेंस के नाम एक क्रिकेट मैच के एक ही ओवर में सबसे ज्यादा गेंदें फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है. 20 फरवरी 1990 को न्यूजीलैंड के स्पिनर बर्ट वेंस ने कैंटरबरी के खिलाफ एक फर्स्ट क्लास मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा 22 गेंदें फेंकी थीं. वेलिंग्टन के लिए खेलते हुए बर्ट वेंस ने ये शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था. न्यूजीलैंड के लिए चार टेस्ट खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर बर्ट वेंस के नाम क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा ओवर फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने अपने ओवर में 77 रन लुटाए थे. साल 1990 में प्रथम श्रेणी मैच में कैंटरबरी के प्लेयर ली जर्मन ने अकेले एक ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 70 रन बनाए. वहीं, उनके साथी प्लेयर रोजर फोर्ड ने 5 रन बनाए. बर्ट वेंस ने इस ओवर में कुल 22 गेंदें डाली.

2. मोहम्मद सामी (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी के नाम एक क्रिकेट मैच के एक ओवर में 17 गेंदें फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है. मोहम्मद सामी ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2004 में एशिया कप के दौरान एक वनडे मैच के एक ही ओवर में 17 गेंदें फेंकी थीं. इस दौरान मोहम्मद सामी ने 7 वाइड और 4 नो बॉल फेंकी थीं.

3. कर्टली एम्ब्रोस (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस के नाम एक क्रिकेट मैच के एक ओवर में 15 गेंदें फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है. कर्टली एम्ब्रोस ने साल 1997 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान एक ओवर में कुल 15 गेंदें फेंकी थी इस दौरान कर्टली एम्ब्रोस ने 9 नो बॉल की थी.

4. डेरेल टफी (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डेरेल टफी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2005 में वनडे मैच के दौरान एक ओवर में 14 गेंद फेंकी थी. न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डेरेल टफी ने इस दौरान 4 वाइड गेंदें और 4 नो बॉल गेंदें फेंकी थी.

5. स्कॉट बॉसवेल (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्कॉट बॉसवेल ने साल 2001 में सी एंड जी ट्रॉफी के मैच में लीसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए समरसेट के खिलाफ सेमीफाइनल के दौरान एक ओवर में 14 गेंदें फेंकी थीं. ये इंग्लैंड की तरफ से एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले गेंदबाज भी हैं.

