वो 10 धुरंधर, जिन्होंने ODI में 100+ के स्ट्राइक रेट से लगाया शतकों का अंबार, लिस्ट में 3 भारतीयों का जलवा, नंबर 1 पर कौन?

Most ODI Centuries with 100 Plus Strike Rate: क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, शतक लगाना बड़ी बात होती है. बल्लेबाज चाहता है कि वो क्रीज पर जाए और शतक पूरा करे, क्योंकि 0 से लेकर 100 रनों का सफर आसान नहीं होता. इस बीच बल्लेबाजों को खूब मेहनत करनी होती है. उनके सामने आउट होने के लिए 100 बॉल होती हैं. जब कोई बल्लेबाज शतक का मुश्किल सफर पूरा कर लेता है, तो यह उपलब्धि उसके करियर में जुड़ जाती है.

जब शतक तेजी के साथ आए, तो उसकी चर्चा हर तरफ होती है. वनडे क्रिकेट में 10 ऐसे बल्लेबाज हैं, जो बिना ज्यादा गेंद गंवाए तेजी से रन बनाते हैं. इन धुरंधरों ने 100 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा शतक लगाने का कमाल किया है.

विराट कोहली सबसे आगे

रिकॉर्ड बुक उठाकर देखें तो 50-50 ओवरों वाले फॉर्मेट में कई दिग्गजों ने बड़े स्कोर बनाए, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने शतकों को तेज रफ्तार में बदलकर अपनी खास पहचान बनाई. इस लिस्ट में विराट कोहली सबसे आगे हैं. कोहली ने वनडे में अब तक 51 शतक जड़े हैं, जिनमें से 34 शतक 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ आए हैं. यानी जब भी वह सेट हो जाते हैं, रन मशीन बन जाते हैं और गेंदबाजों को कोई मौका नहीं देते. विराट के बाद इस लिस्ट में AB डिविलियर्स, वॉर्नर, गिलक्रिस्ट और जयसूर्या जैसे दिग्गज भी हैं.

वनडे में 100 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली- 34 शतक एबी डिविलियर्स- 25 शतक सचिन तेंदुलकर- 24 शतक रोहित शर्मा- 22 शतक डेविड वॉर्नर- 18 शतक सनथ जयसूर्या- 18 शतक क्विंटन डी कॉक- 14 शतक एडम गिलक्रिस्ट- 13 शतक ब्रायन लारा- 13 शतक कुमार संगकारा- 13 शतक

लिस्ट में 3 भारतीयों का जलवा

इस लिस्ट में टीम इंडिया के 3 दिग्गज हैं. विराट कोहली ने करियर में कुल 51 वनडे शतक मारे, जिनमें से 34 तो 100 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ आए. दूसरा नाम सचिन तेंदुलकर का है, जिन्होंने करियर में कुल 49 वनडे शतक मारे, इनमें से 24 सेंचुरी 100 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ आईं. तीसरा नाम रोहित शर्मा का है, जिन्होंने वनडे में 33 शतक मारे और इनमें से 22 सेंचुरी 100 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ पूरी कीं.

इस रिकॉर्ड की खासियत क्या है?

वनडे में 100 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ शतक लगाना आसान नहीं होता. इसे हासिल करने के लिए ताकत, टाइमिंग, मैच की समझ और स्ट्राइक रोटेशन… तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन चाहिए होता है. 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से शतक का मतलब होता है कि बल्लेबाज ने कम गेंद में 100 रन पूरे किए, टीम का रन रेट बढ़ाए रखा और मैच का रुख बदलने में बड़ी भूमिका निभाई. यही वजह है कि 100 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ शतक खास होता है.

