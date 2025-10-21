Advertisement
AUS vs IND: एडिलेड में किसके नाम हैं सबसे ज्यादा रन? Team India के टॉप 5 बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट देखिए

AUS vs IND, Most ODI Runs at Adelaide Oval: जिस एडिलेड के ओवल मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे होना है वहां ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के नाम सबसे ज्यादा वनडे रन हैं. इस मैदान पर भारत की तरफ से एमएस धोनी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं. आइए जानते हैं विराट कोहली का नंबर कौन सा है...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:42 PM IST
Most ODI Runs at Adelaide Oval
AUS vs IND, Most ODI Runs at Adelaide Oval: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में होना है. तीन मैचों की सीरीज का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए खास होने वाला है. अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो वो सीरीज पर कब्जा कर लेगी, जबकि टीम इंडिया जीती तो सीरीज 1-1 से बराबरी होगी और फिर तीसरा मुकाबला एक फाइनल की तरह होगा.  यह मैदान ऐतिहासिक है. इस मैदान पर भारत ने अब तक कुल 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 9 मैच अपने नाम किए, जबकि पांच मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान एक मैच टाई रहा.

एडिलेड के मैदान पर वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के आंकड़े बढ़िया हैं, लेकिन लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मैदान पर वनडे में किन 5 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन ठोके? भारत के लिए किस खिलाड़ी ने यहां सबसे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है? इन्हीं 2 सवालों के जवाब हम जानते हैं.

एडिलेड में किसके नाम हैं सबसे ज्यादा रन?

सबसे पहले बात इस मैदान पर रनों के बादशाह की है. ये कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क हैं, जिन्होंने 16 मैचों में 626 रन किए हैं. वो नंबर एक पर मौजूद हैं. गौर करने वाली बात ये है कि इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दिग्गजों की लिस्ट में भारत का बल्लेबाज टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हैं. 23वें नंबर जिस भारतीय का पहला नाम है, वो एमएस धोनी हैं, जिन्होंने यहां करियर के 6 मैचों में 262 रन किए.

एडिलेड के मैदान पर वनडे के टॉप 5 रन स्कोरर

  1. माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया)-16 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 626 रन.
  2. डीन जोन्स (ऑस्ट्रेलिया)-12 मैचों में 5 अर्धशतकों के दम पर 563 रन.
  3. एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)- 19 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक के साथ 518 रन.
  4. मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया)- 13 मैचों में 2 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 473 रन.
  5. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)- 8 मैचों में 2 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 469 रन.

एडिलेड में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाज कौन?

अब बात करते हैं इस मैदान पर भारत के टॉप 5 रन स्कोरर आखिर कौन हैं. तो इनमें पहला नाम पूर्व कप्तान एमएस धोनी का है, जिन्होंने 2008 से 2019 तक कुल 6 मैच खेले और 3 फिफ्टी के दम पर 262 रन किए. विराट कोहली का नाम धोनी के बाद आता है.

  • 1. महेंद्र सिंह धोनी- 5 वनडे मैचों में 263 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से दो अर्धशतक निकले हैं.
  • 2. विराट कोहली- एडिलेड में 4 मैचों में 244 रन बनाए हैं. कोहली ने यहां दो शानदार शतक लगाए हैं.
  • 3. गौतम गंभीर- इस दिग्गज के नाम एडिलेड में 4 मैचों में 232 रन दर्ज हैं, जिनमें 2 फिफ्टी भी शामिल हैं.
  • 4. मोहम्मद अजहरुद्दीन- इस पूर्व कप्तान  ने एडिलेड म5 मैचों में 194 रन जोड़े थे, जिसमें 2 फिफ्टी शामिल रहीं.
  • 5. सचिन तेंदुलकर- महान बैटर सचिन ने एडिलेड के 8 मैचों में 162 रन बनाए थे. एक भी फिफ्टी नहीं आई थी.

Bhoopendra Rai

TAGS

Aus vs Ind

